Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de marzo de 2025

Aries

Vienen cambios muy fuertes, se te cae la venda de los ojos y verás las verdaderas intenciones de una persona que anda tras tus huesos, mira bien sus intenciones. Cuidado con dañar oportunidades que estarán llegando a tu vida. Viene un cambio de conducta muy fuerte, ten cuidado con quien te relacionas, no permitas que te saquen de tus casillas. Cuidado con desquitar tu coraje con quien no lo merece, recuerda que eres muy explosiva y suelen llevarte de encuentro a quien se te ponga en frente. Dinero extra y oportunidad de un viaje, aguas con amor del pasado pues retorna y no trae buenas intenciones. No descuides tu cuerpazo y si es necesario cortar algo que ya no funciona hazlo ahora para evitar problemas en un futuro cercano. Es momento de aprender de cada uno de tus errores para no volver a cometerlos nuevamente. Te llega dinero que te debían o un pago que estaba pendiente. No dejes nada para otro día, ponte las pilas y saca todos los pendientes ahora antes que sea demasiado tarde, vienen días en los cuales deberás de reflexionar sobre lo que has hecho y ver de qué manera mejoras en todos esos aspectos negativos que venías cargando desde hace algún tiempo.

Tauro

Días en los cuales pensarás mucho en tu pasado y hasta te darán ganas de regresar a él, ten cuidado con volver a comer lo mismo. Vienen días de muchas buenas noticias y de ciertos sueños que comenzarán a tomar forma y sobre todo a concretarse. La vida te va a llevar por el camino correcto solo debes de tener paciencia y dejarte llevar por eso que mueve tu vida y tu mundo. Cuidado con ir tan aprisa y brincarte momentos que debes de vivir, no pretendas llegar al final de la meta sino has avanzado el primer escalón, todo a su tiempo y a la larga recibirás grandes beneficios. Una mujer de signo agua (Piscis, Cáncer o Escorpión) podría meterte en un problema, ten cuidado a quien le cuentas tus secretos, te los puedes sacar a la luz pública y tus planes se pueden ir a la fregada por celos y envidia. Si tienes pareja podría haber enfrentamientos al punto de que termines sacando a la luz problemas que eran del pasado. Aguas con abrir la boca de más pues podrías regar cierta información y al soltarla más de uno va a caer.

Géminis

No dejes que nadie se interponga entre tus planes y deseos, la vida te va a enseñar a valorar eso que te va a hacer grande. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no te corresponden. No dejes que otras personas te manipulen, recuerda que pa cuando ellos van por la leche tú ya vienes por el queso. Si te pones listo o lista conocerás a una persona que cambiará el modo de ver tu vida y si ya tienes pareja muestra más tus sentimientos, demuestra lo que sientes y ya no te guardes nada, un detalle inesperado podría sorprenderle. Cambios que te enseñarán a que no a cualquiera se le puede llamar amigo. Cuida mucho tu entorno y no te mezcles con la plebe que solo ensucia tu reputación, no vale la pena quemarte de a gratis. Viene un acontecimiento muy importante en el cual resaltarás mucho, pero para eso debes de verte muy perris para que llames la atención, hay propuestas laborales y cambios en tu estado de ánimo. Hay una amistad que te tiene mucha envidia y te va a poner obstáculos en tu vida y en tu camino.

Cancer

Aguas con amistades fiesteras, esas que solo te buscan cuando hay evento, recuerda que tienes que comenzar a definir tu círculo de amistades. Nunca dejes que otras personas decidan el rumbo de tu vida pues ese solo te corresponde a ti, tú tienes el control de elegir lo que quiere y si a alguien no le parece que le busque, no es momento para perder el tiempo en personas que quieran hacerte caer o perderte en tu propio camino. Una amistad te dará la espalda cuando más la necesitas. Si tienes una relación o pareja es posible que estos días estén un tanto distante, la rutina podría estarlos dañando demasiado, una salida fueras de la ciudad podría ayudarlos a recobrar el interés del uno por el otro. No dejes pendientes que puedan ocasionarte problemas, debes de solucionar todos los asuntos que se te vayan presentando a la brevedad. Aprende a cuidar mucho tu forma de ver la vida, no te estreses, no te desesperes si las cosas que deseas aun no llegan, tiempo al tiempo. Cuidado con familiares cercanos los cuales te meterán en problemas por chismes y envidias. Deja que el tiempo cure cualquier herida que no haya cicatrizado, toma las cosas con calma sobre todo en el amor y en lo laboral.

Leo

Si sigues alimentando esperanzas en quien ya te falló y piensas que cambiará seguirás sufriendo, cierra cualquier ciclo que te siga causando dolor. Un embarazo no deseado en la familia, cuidado con ir tan aprisa con los negocios podrías perder algo de dinero, amor de una noche se visualiza, podría ser una amistad. Amor de una noche y podría ser hasta con alguien cercano, amistad o algún vecino o vecina. Te has sentido algo decaído y sin ganas, no te preocupes estas pasando por un cambio y maduración en el cual comenzarás a definir hacia dónde diriges tu vida y sobre todo tu realidad. Deja que la vida te sorprenda, pero tú también ponle todas las ganas en esos proyectos que nomás has traído en mente y no has materializado. Mucha incertidumbre en el amor, pero con el paso de los días sabrás si debes o no dar ese paso. Cuidado con esperar más de las personas, no es momento de hacerlo pues vendrán grandes decepciones. La vida te va a poner a las personas correctas en tu camino solo sigue tus instintos y tu corazón que te dirán quien sí y quien no.

Virgo

Si tienes pareja es buen momento para arreglar cualquier asunto del pasado que los ha lastimado, da gracias por lo que tienes y comienza a enamorar a esa persona que tantas amas y ha estado contigo. Cuidado con querer ser alguien que no eres pues podrían decepcionarse mucho de ti. Vienen amores del pasado, no te preocupes sabrás quitarlos de tu camino. La vida y el amor te llenarán de sorpresas solo acéptalas y déjate llevar. Cuidado con tus malas actitudes pues hay personas que te admiran demasiado y podrían decepcionarse de ti. Cuidado con lo que comes podría venir infección estomacal. Oportunidad de viajar, viene un embarazo en la familia o persona conocida. Una persona de tu pasado podría retornar en cualquier momento a tu vida y traer un sinfín de problemas o situaciones negativas. Amistad andará por la calle de la amargura y quizás necesite un consejo o palabras de aliento de tu parte. No des paso sin guarache. Deja de esperar algo de esas personas que no te ofrecen nada, la vida está llena de amor y de nuevas oportunidades, arriésgate con quien si lo valga. Es momento de poner los pies en el piso y saber que camino quieres recorrer para lograr tus metas y tus objetivos. No permitas que chismes de otras personas te causen estrés o dolores de cabeza.

Libra

Cambia la manera de pensar y enfócate en cuestiones que te dejen ganancias. Amores muy presentes, si tienes una relación conflictos se presentan por terceras personas involucradas. A veces piensas mucho en tu pasado y no avanzas pues te estancas demasiado ahí. Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás de entender por qué muchas cuestiones no resultaron. Aprende a no mendigar, cariño ni amor por nadie. Etapa muy complicada que estarás viviendo, habrá momentos en que pensarás que no podrás más, pero con el paso de las semanas entenderás que tomaste la mejor decisión y que es momento de madurar más que nunca y enfocarte en ti y tus proyectos. Quitarás de tu vida a todas esas personas que algunas veces quisiste demasiado y que ahora solo constituyen una piedra en tu vida. Hay días en los cuales no sabes ni qué camino seguir ni hacia donde debes dirigirte para estar bien y ser feliz. Nunca dudes de tu poder de conseguir lo que quieres pues estará despierto ahora más que nunca. Vienen días de mucha luz y esperanza, mejoras laborales y comenzará a rendirte el dinero. No dejes puertas abiertas pues podrían regresas fantasmas que en el pasado te dañaron mucho. Un viaje se aproxima y la posibilidad de salir a fiesta o reunión social.

Escorpión

Si tienes una relación después de la tormenta vendrá la calma y con el paso de los días la relación mejorará mucho y se hará más fuerte. Ya es momento de centrarte en ti, después en ti y al final en ti. Hay momentos en la vida en los cuales no sabes qué decisión debes de tomar, quizás estes pasando por esos momentos, medita y mira qué es lo que más te conviene y que es lo que más deseas. Dale gracias a Dios de quién eres y de lo que has logrado, es momento de agradecer lo mucho o poco que tienes para que Dios y el universo te retribuyan de manera positiva. Si quieres ser exitoso ponte a trabajar y a lograr cada proyecto que tengas en mente que del cielo no te va a caer nada por su propia cuenta. Has perdido demasiado el tiempo ayudando o resolviendo la vida de los demás al punto de olvidarte de tus propias necesidades, sueños y metas. Ha pasado por muchas situaciones muy complicadas y has salido a flote, demasiado vengativo, pero a la vez eso te ha servido para que a nadie le queden ganas de querer pasarse de listo contigo, cuida mucho tu entorno y tus amistades, ya no estas para perder el tiempo y menos para ir por la vida esperando algo que no va a llegar.

Sagitario

Date la oportunidad de quererte y enamorarte tanto de ti que no necesites nada de nadie más. En el amor todo saldrá bien si le pones todas las ganas y el empeño necesario, pero recuerda, si esa persona no va a la par contigo de nada servirá tu esfuerzo pues es algo que ambos deberán de alimentar. Vienen días en los cuales pensarás mucho en lo que fue y en lo que estas viviendo y pondrás todo en una balanza para saber si realmente es lo que quieres y deseas hacer. Deja de creer y pensar en algo que ya no tiene solución, hay mejores cosas por las cuales preocuparte. Días de cambios, de pensar un poco más en ti y en recobrar el ejercicio, la dieta y el cuidado de ti. Un viaje muy cerca y cambios en estados de ánimo constante, podrías andar deprimido muy constantemente, se acerca el cierre de un ciclo y eso hace que entre una ola de sentimientos en tu vida sobre cuestiones que tienen que ver con futuro y pasado. Días grises se aproximan en los cuales deberás de reflexionar demasiado sobre qué es lo que quieres y necesitas en tu vida para crecer y ser una mejor persona. Si pretendes iniciar de cero en algo hazlo pues estás en buenos días de que todo resulte de la mejor manera. Es momento de emprender todos esos negocios que tienes en mente y que por muchas razones no has logrado realizar o consolidar.

Capricornio

Vienen momentos muy buenos en pareja, aprende que la mejor relación será la que se alimente y construya todos los días y no solo cuando haya un problema. Deja que el tiempo decida qué es lo mejor para cada uno. No es momento de sorprenderte por lo que sucede, mejor pregúntate porque están sucediendo dichas situaciones pues todo es el resultado de las acciones de tu pasado. Ya no estas para salvar personas de su infierno. Nuevo proyecto o trabajo. Amistad retorna después de malentendidos. Cuida tu entorno y la manera de dirigirte a las personas que amas pues algunas veces sueles lastimarlas con palabras sin darte cuenta. Es probable que empieces a sentir necesidad de personas que ya no es tan a tu lado en estos momentos, pero con el paso de los días entenderás que es lo mejor. Te viene la llegada de un dinero y el emprendimiento de un negocio que tenías en mente. Vienen días en los cuales el amor comenzará a florecer en tu vida, si ya tienes una relación disfrútala al máximo y céntrate en tu pareja no andes de rabo flojo. Nunca dejes que nadie tome decisiones que a ti te corresponden. Es momento de creer en ti y de despedirte de todo eso que te hace daño ay no te permite avanzar. Deja que el mundo ruede y que cada quien se haga garras con su propio veneno.

Acuario

No temas a nuevas oportunidades laborales, la vida te dará mejores oportunidades, pero deberás de ser muy inteligente pues podrías perder un buen trabajo por ir por uno que no te dejará ninguna ganancia. Hay oportunidades de nuevas amistades a tu vida, debes de ser muy inteligente para no dejar entrar en ellas personas falsas que solo buscan sacar información y algo de provecho de tu parte. No permitas que personas de tu pasado se interpongan en tu presente y con ello arruinen tu paz y tu estabilidad emocional. Cuidado con cambios en tus estados de ánimo pues ese carácter podría hacerte cometer errores en el terreno laboral, pero sobre todo en el terreno de los amores. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, la soledad siempre ha sido tu peor enemiga, pero en estos meses has aprendido a convivir con ella, últimamente se te resbalan las habladurías y malos comentarios hacia tu persona. Es importante que les pongas un alto a esas personas que solo tiran la piedra y esconden la mano, te has rodeado de personas entre esas amistades y familias falsas que solo te roban tu energía y buscan la manera de afectarte. Vienen días en los cuales estarás muy reflexivo sobre tus sueños y metas y sobre lo que deseas realizar en tu vida. Has tenido grandes oportunidades de tener a quien quieres en tu vida, pero has descuidado eso por esperar a alguien que jamás va a volver o va llegar.

Piscis

Podrías ser víctima de celos por parte de una amistad, algunas ocasiones muestra interés sentimental por ti y otros simplemente te ignora. Si tienes pareja mejorará mucho la relación y una situación podría unirlos más que nunca. Es posible que llegue una oportunidad de cambio laboral, estarás algo tenso o tensa al no saber qué decisión tomar, agarra el toro por los cuernos y haz lo que te dicte tu corazón. Infidelidad y separación podría ocurrir dentro de la familia. Explicaciones absurdas llegarán a ti de personas que querrán justificar sus errores, sabes darte cuenta cuando alguien te miente y lo pondrás en evidencia. Fin de semana de mucha reflexión sobre tu vida y sobre lo que deseas realizar en lo que resta del mes. Cambio de planes de última hora, te enteras de que una amistad andará hablando mal de ti, familiar se enferma, pero saldrá adelante en pocos días. En lo laboral vienen grandes cambios que deberás atender o de lo contrario podrías perder una oportunidad de un dinerito extra. No permitas que la vida te cobre la misma factura dos veces; sino te pones inteligente vas a cometer más errores de los que imaginas. Cambios se avecinan en muchos terrenos, es importante que aprendas a no caer en tentaciones que podrían llevarte a cometer errores muy graves sobre todo si tienes pareja. Hay momentos en que te desesperas al no ver cumplidas tus metas, recuerda que si tú no vas por eso no vendrá solo, ponte las pilas y trabaja en lo que deseas que está por cumplirse si le pones el empeño adecuado.