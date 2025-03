Pacientes con VIH corren peligro

La propuesta de la administración del presidente Donald Trump de acabar con el financiamiento para la prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) ha causado alarma entre quienes defienden la salud pública.

“La reducción considerada tendría consecuencias catastróficas para nuestra nación”, advirtió Richard Záldivar, director ejecutivo de The Wall Las Memorias, la organización comunitaria de salud y bienestar dedicada a servir a la población latina, a la comunidad LGBTQ+ y otras poblaciones marginadas.

La propuesta de Trump para desaparecer la llamada EHE (Ending the HIV epidemic in the US/Fin a la Epidemia del VIH en Estados Unidos), pretende recortar el 53% de fondos para el VIH/SIDA entre las minorías, lo cual provocaría un aumento en la transmisión de la enfermedad.

Zaldívar especificó que The Wall Las Memorias recibe del condado de Los Ángeles $600,000 anuales para prevención del VIH y otros $400,000 adicionales, por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para evitar el consumo de sustancias.

“Estos recortes podrían provocar un aumento de los casos de VIH y SIDA, debido al mayor consumo de drogas y de relaciones sexuales sin protección entre las poblaciones inmigrantes, y un aumento de los costos de atención médica”, enfatizó Zaldívar.

Tratar a las personas infectadas costará millones de dólares y no está claro quién asumirá esa carga financiera, advirtió.

El dirigente de The Wall Las Memorias dio a conocer que está trabajando con organizaciones nacionales para presionar al Congreso a fin de mantener los niveles de financiación.

Richard Zaldiívar, director ejecutivo de The Wall Las Memorias pide a los ciudadanos que presionen a los legisladores de Washington para evitar recortes a los programas de prevención del VIH.

La iniciativa EHE para el fin del VIH es coordinada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS). Su objetivo es reducir las nuevas infecciones en un 75% y un 90% para 2030, año en el que pensaban acabar con esa amenaza de salud pública mediante la ampliación de las estrategias clave de prevención y tratamiento del VIH.

42.2 millones de muertes desde 1980

Los recortes planeados por la administración Trump diezmarían los programas que sirven a las comunidades afroamericanas y latinas, ignorando por completo las realidades de la epidemia del SIDA, una crisis de salud pública mundial que comenzó en 1981 que sigue afectando a millones de personas en todo el mundo.

Según UNAIDS, en 2023, en el mundo, aproximadamente 39 millones de personas vivían con VIH y, desde hace cuatro décadas, 42.3 millones de muertes se atribuyeron a este virus.

Richard Zaldívar recordó que, en su primer periodo de gobierno (2016-2020), Donald Trump respaldaba la iniciativa EHE para erradicar el VIH, aunque reconoció que las cosas han cambiado.

“Al final todo es política”, subrayó. “Y aunque no queremos involucrarnos en la política, queremos contraatacar. Necesitamos que se escuchen nuestras voces. Queremos que la gente llame a sus congresistas y les diga: “Este es un tema importante. No podemos volver a la década de 1980”.

Entonces,¿ Por qué piensas que juegan a la política con vidas humanas?

“Aparentemente hay gente en Washington a la que le importa un bledo. Les importa un bledo la humanidad. Y este es un problema humano que afecta a todo el país, a todo tipo de personas, incluidos los republicanos, incluidos los republicanos conservadores”, subrayó.

Lo cierto es que, a pesar de representar solo el 19% de la población estadounidense, los latinos gays y bisexuales representaron el 34 % (9,095 casos) de los nuevos diagnósticos de VIH en 2022. Los afroamericanos fueron 9,730 casos (36%) del total de 37,981 diagnósticos de VIH y los hombres blancos fueron 6,360 (24% del total).

Más de 20,000 latinos con VIH

Sin embargo, en el condado de Los Ángeles un total de 50,251 personas vivían con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido (VIH), precursor del probablemente mortal SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), de los cuales más de 20,000 son latinos.

Datos oficiales del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles muestran que, del total de los nuevos diagnósticos, 1,352 correspondieron a hombres que tuvieron sexo con otros hombres (960 eran latinos, 318 afroamericanos y 238 americanos). Un total de nuevos diagnósticos eran mujeres y 81 personas transgénero.

“Tenemos que hablar todavía de más problemas. Hay que tomar en cuenta también que alrededor de 800,000 personas que dependen del Medicaid”, opinó el doctor Ilan Shapiro, director de asuntos médicos de AltaMed Health Services.

“Esa es mi primera preocupación más grande porque mucha gente que está en tratamientos crónicos como el VIH dependen completamente de Medicaid”, añadió. “Entonces, si aparte de estar cortando los recursos ahora que se tiene la estructura para poder defendernos de algo que antes era completamente mortal, porque tenemos tecnología, medicamentos y realmente podemos vivir una vida plena, aunque tengamos VIH, recortar los fondos puede crear muchas repercusiones y complicaciones reales”.

¿Esas repercusiones serían prácticamente una sentencia de muerte para todas las personas que tienen VIH?

“Al momento que no tengan acceso a medicamentos para poder controlar el VIH, prácticamente la enfermedad continúa avanzando”, respondió el doctor Shapiro. “Y, si avanza, se desconectan prácticamente todas las defensas del cuerpo. Lógicamente puede avanzar [la enfermedad] a tener problemas de infecciones y hasta cáncer”.

“Si les quitas las medicinas, van a morir”

Alex B. un hombre gay nacido en Los Ángeles expresó su preocupación por los recortes propuestos por la administración Trump a los fondos para la prevención del VIH, temiendo un aumento en las infecciones y muertes. Alex, de 57 años y residente de San Diego, fue uno de los primeros asistentes al programa de apoyo para hombres latinos gay que abrió Richard Zaldívar, director ejecutivo de The Wall Las Memorias en Boyle Heights.

“Yo tenía 26 años. En ese tiempo, en el este de Los Ángeles, no era muy seguro ni popular ser latino o gay” rememoró Alex. “Así que se creó un ambiente donde los hombres latinos, y no solo los hombres latinos, todos se sentían cómodos, se unían, compartían en comunidad y recibían mucha educación sobre el VIH, porque en ese momento era una sentencia de muerte”.

En las reuniones semanales había una membrecía entre 75 y 125 hombres, y para Alex la educación y formación recibida en comunidad fue importante.

“Tenía 26 años y fue entonces cuando me hice la prueba, me diagnosticaron SIDA. De hecho, ni siquiera estaba seguro de tener SIDA en su etapa avanzada en ese momento, y recuerdo que pensé en suicidarme”, declaró Alex a La Opinión.

Pero la vida le tenía preparado otro rumbo a su destino.

En una tarde, hace más de tres décadas fue a la oficina de Richard Zaldívar y la reunión de aquellos hombres iba a comenzar.

“Un grupo de conocidos vinieron a apoyarme y rescatarme lo cambió todo. ¡Guau! Y, ¿sabes?, poco después salieron los medicamentos, y bueno, en 2026 cumpliré 30 años viviendo con SIDA.

Alex B. sintió el amor y la compasión por parte de Richard Zaldívar y su comunidad.

Su familia también lo respaldo tras el diagnostico de 1996.

“Obviamente, al principio estaban muy decepcionados”, recordó. “Pensaron que yo también iba a morir. Mi madre, en particular, era una mexicana de la vieja escuela. Nunca se sintió cómoda con el hecho de que yo fuera gay”

Han pasado tantos años y Alex no se lo puedo imaginar el cambio de su madre hace él.

“Mi madre no estaba orgullosa de mí en aquel momento, pero me apoyó mucho. Nunca me rechazó. Nunca me abandonó. Al contrario, me apoyó el resto de la vida y ahora me ama más que nunca,”, dijo Alex, -en tiempo presente- a La Opinión. “Me apoyo hasta su último aliento”.

Su madre falleció hace 20 años.

En medio de aquel diagnóstico que presuntamente lo condenaría a morir, Alex B. también contó el apoyo de una hermana.

“No hay nada que ella no haga por mí”, subrayó. “A pesar de mi diagnóstico, ella ha estado presente en mi vida; el diagnostico no influyó en el amor que siente por mí”.

Durante los años difíciles de navegar con la enfermedad, Richard Zaldívar también atrajo a las madres de los hombres latinos para acabar con los estigmas sobre el hecho de que sus hijos fueran gays.

“No recuerdo quiénes eran las madres -las afiliadas a The Wall las Memorias o del del grupo de hombres latinos-, pero él [Zaldívar] las reunía simplemente para almorzar. Y recuerdo que mi mamá me decía lo invaluable que fue para mí ver a otras mexicanas que cargaban con la misma vergüenza, culpa y toda esa vieja programación sobre sus hijos gays, y conocer a otras madres que habían superado toda esa vergüenza que estaban programadas a sentir por sus hijos gays”, dijo Alex.

“Mi madre conoció por primera vez a otras madres latinas orgullosas de sus hijos, que no los juzgaban y los apoyaban sin importar nada”, expresó el hombre soltero, quien trabaja para la industria automotriz.

“Y creo que eso le dio mucha fuerza al principio, cuando tenía mucho miedo de que alguien me hiciera daño por ser gay, o que iba a morir de SIDA, o que fuera discriminada o de ser atacada en la calle porque yo era gay, o todas esas cosas que solían pasar”, narró Alex.

Aunque todo lo anterior sigue sucediendo, las cosas han mejorado.

Por ello, no entiende los esfuerzos de la Administración Trump por querer recortar los fondos para terminar con el VIH en los Estados Unidos.

“Si se detiene el trabajo de prevención del VIH, habrá una nueva generación de personas, no solo latinos, sino todas, que se infectarán y tendrán que lidiar con todas las repercusiones de contraer este virus”, comentó.

“Me parece innecesario que, si hemos estado haciendo algo para reducir las cifras, detenerlas, retroceder y que las cifras vuelvan a subir, creo que es una tragedia”, añadió.

Por fortuna, él tiene seguro médico privado, por parte de su empleador, que paga los costos de sus medicamentos, y envía un mensaje a todos los ciudadanos para que contacten Asus congresistas y senadores para que ayuden a revertir las ideas del inquilino de la Casa Blanca.

“Todos los ciudadanos de Estados Unidos deberían prestar atención a lo que sucede a su alrededor e informarse sobre quién o qué puede hacer para intentar cambiar el desmantelamiento de nuestros sistemas de seguridad”, subrayó. “Es evidente que, si les quitas los medicamentos a las personas, van a morir. Lo que está sucediendo es trágico”.

Jóvenes en riesgo de morir

Bamby Salcedo, directora ejecutiva de la Coalición Translatina manifestó que el impacto del recorte de fondos será “drástico” sobre una enfermedad que permite a las personas diagnosticadas con VIH, vivir una vida normal.

“El VIH es una enfermedad que se puede controlar, si las personas toman sus medicamentos con regularidad”, informó Salcedo. “Si llegan a quitar los fondos, el impacto negativo de esa decisión puede llevar a muchos a la muerte”.

Las víctimas más propicias de morir, -afirmó- serían las personas pobres, de color, aquellos jóvenes que toman riesgos de tener sexo sin protección, quienes usan drogas y se contagian al compartir jeringas, quienes son parte del mayor número de contagios nuevos.

¿Cómo presionar al gobierno?

Richard Zaldívar sugirió que, cualquier persona interesada en defender el derecho a la salud, visite la página www.congress.gov/members/find-your-member o llame a su senador al (202) 224-3121 y a su representante en la Cámara de Representantes al (202) 225-3121 para informarle que el aumento de las infecciones por VIH y los casos de SIDA perjudica a todos.