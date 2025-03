J.D. Vance señala a Kamala Harris por su presunta debilidad por el alcohol

James David Vance, vicepresidente de la nación, arremetió en contra de la demócrata Kamala Harris al asegurar que tiene una gran debilidad por el vodka.

Durante su participación en el podcast del presentador de radio Vince Coglianese, el republicano de Ohio, se refirió a la diferencia que existe entre su trabajo en la Casa Blanca con respecto al realizado por Kamala Harris durante la administración anterior.

“Bueno, no tomo cuatro tragos de vodka antes de cada reunión. Creo que esa es una de las maneras en que Kamala realmente intentó meterse en el papel: con estas ensaladas de palabras. Creo que necesitaría mucho alcohol para responder a una pregunta como lo hizo Kamala Harris“, expresó.

Los comentarios de Vance surgen a raíz de los problemas en que se vio involucrada la californiana que aspiraba hacer historia al convertirse en la primera mujer en gobernar a la nación.

Previo a su nominación como candidata demócrata a la presidencia, la afroamericana emitió varias declaraciones desafortunadas en eventos públicos, las cuales le generaron una ola de criticas en redes sociales cuestionando su capacidad para ser vicepresidenta.

A pesar de ello, cuando Joe Biden renunció a su intención de reelegirse, le cedió la oportunidad a Harris para ocupar su lugar y el Partido Demócrata la respaldó.

Kamala Harris analiza la posibilidad contender para ser gobernadora de California. (Crédito: LM Otero / AP)

El punto controversial es que ella ni sus asesores nunca se atrevieron a ofrecer una conferencia de prensa donde pudieran participar todos los representantes de los medios informativos y se limitó a conceder entrevistas a ciertas cadenas de televisión y a una revista.

De hecho, Donald Trump demandó a una de ellas argumentando que habían editado su material para evitar mostrar los errores de Harris en varias de sus respuestas.

Contra todo pronóstico, la entonces vicepresidenta logró recaudar más de $1,000 millones de dólares en donativos para su campaña, dinero que prácticamente en su totalidad fue destinado a la compra de publicidad sin que esto tuviera un impacto positivo para su campaña, pues en noviembre Trump no sólo resultó triunfador en las elecciones, sino que el Partido Republicano obtuvo el control del Senado y refrendo su liderazgo en la Cámara de Representantes.

Al respecto, J.D. Vance sostiene que Harris nunca tuvo realmente la confianza de Biden como se intentó proyectar.

“Tengo la sensación de que no había confianza entre Biden y Harris. Simplemente, ella tenía menos poder para hacer su trabajo. Por suerte, estoy en una situación en la que el presidente confía en mí; si me pide que haga algo, cree que lo haré. Me siento empoderado de una manera que creo que muchos vicepresidentes no han sentido, pero todo eso es para hacer realidad la visión del presidente”, enfatizó.

