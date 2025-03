Qué pasó en el posicionamiento de La Casa de los Famosos hoy, 23 de marzo

El posicionamiento del domingo 23 de marzo arrancó con intensidad y reveló las tensiones latentes en La Casa de los Famosos All-Stars. Uriel del Toro, integrante del Cuarto Tierra, fue el primero en tomar la palabra y no dudó en dirigirse a Lupillo Rivera con un mensaje contundente: expresó su deseo de que, finalmente, el cantante abandonara la casa este lunes, día de la eliminación.

Este comentario no fue gratuito, ya que en un posicionamiento anterior, Rivera había llamado a Uriel “mueble”, insinuando que no aportaba nada al juego. Uriel devolvió el golpe, afirmando que, en realidad, era Lupillo quien no contribuía mucho a la dinámica de la casa.

Lupillo, con tono irónico, respondió: “Soy un mueble que vive en tu mente porque me siguen nominando”.

Niurka Marcos sorprendió con un posicionamiento inesperadamente amable hacia Lupillo. La cubana le aseguró que estaba disfrutando verlo divertirse y le deseó que, si regresaba a la casa, pudiera seguir riendo y dejara de lado las estrategias.

Rivera, en el mismo tono, le respondió que no la veía como una “contrincante”, sino como una gran jugadora a quien admiraba y respetaba.

Alejandra Tijerina vs. Dania Méndez

Uno de los momentos más candentes del posicionamiento fue el enfrentamiento entre Alejandra Tijerina y Dania Méndez.

Alejandra acusó a Dania de ser una “traicionera” y lamentó haber creído que había cambiado. Dania, por su parte, no se defendió directamente, sino que le pidió a Alejandra que se colocara detrás de ella, insinuando que ese era “el lugar que le correspondía”.

Carlos Chávez también tuvo su momento al dirigirse a Rey Grupero. Le pidió que respetara a sus compañeros y le ofreció algunos consejos para “mejorar la vida”. Rey Grupero, con su característico humor, respondió en tono irónico que, cuando reencarnara como ardilla, tomaría en cuenta sus sugerencias.

El posicionamiento de Alfredo Adame a Luca Onestini generó risas. Adame bromeó sobre la salud emocional del italiano, mencionando que lo había visto “mirando la luna” y sugiriendo que debería salir de la casa para perseguir a su amor en Miami, refiriéndose a Aleska Génesis.

Luca, jugando con la situación, admitió que sí estaba ilusionado y que eso lo motivaba a seguir en el reality. Además, bromeó diciendo que no sabía que Adame también era “psicólogo”. Para cerrar, el actor mexicano confesó que él también había sido “un idiota enamorado” en su momento.

Últimos posicionamientos de la noche

Laura Bozzo tuvo un posicionamiento emotivo y sorpresivo al dirigirse a Caramelo. La conductora peruana se paró detrás de él y reiteró el cariño que le tiene, llegando a decir que lo considera como “su hijo”.

Sin embargo, también le recordó la importancia del “agradecimiento”, ya que le dolió escuchar que Caramelo había dicho: “A la vieja hay que subirla”. Caramelo, por su parte, aclaró que esas palabras fueron dichas en tono de broma y que también le tiene un cariño especial a Bozzo.

Paty Navidad y Manelyk González cerraron el posicionamiento con mensajes cargados de reflexión. Paty se colocó detrás de Rey Grupero y ambos hablaron sobre una discusión que tuvieron dentro de la casa, así como sobre las experiencias compartidas en su temporada. Decidieron dejar atrás las diferencias y trabajar en mejorar su relación.

Por último, Manelyk se dirigió a Dania Méndez, reconociendo que, aunque son amigas, son “como el agua y el aceite”. Criticó a Dania por intentar quedar bien con todos, a lo que Méndez respondió que ella simplemente se lleva bien con todo el mundo.

Seguir leyendo más de La Casa de los Famosos All-Stars: