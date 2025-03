Terence Crawford dice que no buscará el nocaut ante Canelo

Terence Crawford expresó que no buscará noquear a Saúl ‘Canelo’ Álvarez cuando se enfrenten en septiembre por los títulos de peso supermediano, aunque no descarta que pueda pasar.

En una entrevista con el canal de YouTube de Manouk Akopyan, Crawford explicó que su objetivo es conseguir la victoria como sea ante Canelo Álvarez y convertirse en uno de los mejores peleadores de la historia.

“No tengo que detenerlo. Solo tengo que vencerlo. No voy a intentar noquear a Canelo. ¿Es posible? Sí, por supuesto. Vengo de una categoría de peso más pequeña y más rápida. Así que, si le dan un golpe que no ve, definitivamente puede salir lastimado. Estoy intentando pelear mi pelea. Si hay un nocaut, por supuesto, lo aceptaré. Creo que Canelo se ha estado conteniendo en sus últimas dos peleas”, dijo.

Canelo Álvarez peleará con Terence Crawford en septiembre. Crédito: John Locher | Cortesía

“No creo que haya estado tan emocionado. Creo que contra mí, va a ser el mejor Canelo que hemos visto hasta ahora. He estado entrenando con pesos grandes toda mi carrera. Mucha gente está enojada porque me dieron la oportunidad. No quieren que me la den por motivos personales. Cuando le gane a Canelo Álvarez, seré uno de los tres mejores peleadores libra por libra de la historia”, agregó.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

La posibilidad del duelo con el estadounidense aumentó luego del acuerdo de cuatro peleas entre Canelo Álvarez y el Turki Alalshikh. Según el jeque árabe, la disputa con Crawford será la segunda de esta unión y se está planificando para el 13 de septiembre.

El primer duelo en el Riad del peleador mexicano será contra William Scull, monarca de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el sábado 3 de mayo para unificar los cuatro títulos y después -si sale victorioso- hacer la superpelea con Terence Crawford por el campeonato indiscutido.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez califica su posible pelea con Crawford como “enorme”

· Paulie Malignaggi cree que Crawford puede vencer a Canelo Álvarez

· Excampeón de peso pesado tiene claro quién ganará Canelo vs. Crawford