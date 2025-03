Paulie Malignaggi cree que Crawford puede vencer a Canelo

Paulie Malignaggi cree que Terence Crawford tiene grandes posibilidades de vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón unificado de peso supermediano, cuando se enfrenten en septiembre.

En una entrevista con FightHype, Malignaggi explicó que Crawford quiere convertirse en el mejor y utilizará esa motivación para intentar derrotar a un Canelo Álvarez que ya no es el mismo de antes.

“Al principio pensé que Crawford era demasiado pequeño. Creo que Crawford fue un peleador mucho más completo que Canelo. No es descabellado (que gane). Este Canelo no es el mejor Canelo. Este Canelo intenta robarse las bolsas mientras lo hace a medias. Cuando Canelo se ha visto en situaciones difíciles donde ha tenido que plantarse, ¿qué ha hecho? Realmente no se ha plantado ni se ha arriesgado en peleas donde iba perdiendo. Simplemente aceptó la derrota”, dijo.

Canelo Álvarez pondrá en juego sus títulos primero contra William Scull. Crédito: Moises Castillo | AP

“Lo vimos también contra Floyd (y también contra Bivol). Nunca se arriesgó en la pelea contra Floyd cuando lo superaron. Simplemente lo aceptó. Desde (Bivol), el nivel de sus oponentes bajó drásticamente. Él (Crawford) es un tipo que me recuerda a Floyd; tiene hambre, está motivado y quiere ser el mejor. Tiene esa vena agresiva en el ring. (…) Eso no significa que Crawford gane por ser pequeño. Creo más ahora que Crawford puede ganar que cuando se habló de ello por primera vez”, agregó.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

La posibilidad del duelo entre el estadounidense y el mexicano aumentó luego del acuerdo de cuatro peleas entre Canelo Álvarez y el Turki Alalshikh. Según el jeque árabe, la disputa con Crawford será la segunda de esta unión y se está planificando para el 13 de septiembre.

El primer duelo en el Riad del peleador mexicano será contra William Scull, monarca de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el sábado 3 de mayo para unificar los cuatro títulos y después -si sale victorioso- hacer la superpelea con Terence Crawford por el campeonato indiscutido.

Terence Crawford subirá dos divisiones para enfrentar a Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

