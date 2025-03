Cómo tratar la vejiga hiperactiva

Estas estrategias son eficaces para ayudarte a detener las fugas

By Ashley Abramson

Las pérdidas de orina pueden ser molestas y son muy comunes. Hasta un 30% de los adultos mayores sufren incontinencia. El problema es más frecuente en las mujeres, pero el porcentaje de hombres con vejiga hiperactiva (la pérdida de orina es uno de los principales síntomas) ha aumentado durante la última década, probablemente debido al envejecimiento de la población y a la mejora de los diagnósticos. A continuación, te indicamos lo que debes saber sobre cómo mantener el buen funcionamiento de la vejiga y cuándo es momento de consultar a un médico.

¿Qué causa las pérdidas de orina?

La incontinencia de urgencia, un tipo común de pérdida de orina, se produce cuando tienes una necesidad repentina o intensa de ir al baño, pero sueltas orina antes de que llegue el momento. Suele estar provocada por un irritante que hace que la vejiga se contraiga cuando no debería. Los irritantes pueden ser el café, las comidas picantes y los edulcorantes artificiales.

La incontinencia por estrés se produce cuando estornudas, toses o te ríes, lo que aumenta la presión sobre la vejiga. El aumento excesivo de peso y el estreñimiento también son factores que pueden aumentar la presión general sobre la vejiga.

Piensa en la vejiga como un depósito que se llena de orina durante todo el día. Las pérdidas suelen ocurrir cuando se contrae o hay demasiada presión sobre ella. “El cuerpo reacciona perdiendo un poco de orina para disminuir la presión”, dice el doctor Stephen Summers, doctor y director médico de la clínica de urología para adultos de la Universidad de Utah Health.

Cómo prevenirlas

Comienza a dar prioridad a un estilo de vida saludable en general, dice la doctora Jennifer Miles-Thomas, profesora adjunta de urología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. Muchas frutas y verduras, por ejemplo, son una parte clave de una dieta saludable. También tienen un alto contenido de fibra, lo que ayuda a prevenir el estreñimiento, dice Chris Manakas, doctor y urólogo de UW Health y profesor adjunto de urología en la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin.

Además, es importante limitar los irritantes de la vejiga, como el café (incluso el descafeinado). El ejercicio puede ayudar con la incontinencia y a mantener el corazón sano, lo que también puede reducir la dosis (o la necesidad) de medicamentos diuréticos (que pueden hacer que orines más). Por lo tanto, si estás más ágil es más fácil llegar al baño antes de que se produzca una fuga, dice Miles-Thomas.

Un fisioterapeuta puede ayudarte con los ejercicios de Kegel y la fisioterapia del suelo pélvico, que pueden ayudar a tratar la debilidad en el suelo pélvico (que son los músculos que sostienen la vejiga).

Cuándo buscar ayuda médica

Si sufres de incontinencia de forma habitual, consulta a un médico lo antes posible. “A menudo, las personas buscan ayuda cuando ya es demasiado tarde y las opciones son más limitadas”, afirma Manakas. Los resultados son mejores para quienes trabajan con un médico antes de ese momento. Es posible que tu médico quiera descartar afecciones como una infección del tracto urinario o cálculos renales. La apnea del sueño, la diabetes y los problemas de próstata también se asocian con la incontinencia.

Tu médico de atención primaria puede derivarte a un urólogo. En algunos casos, los urólogos pueden recetar ciertos medicamentos para reducir las pérdidas o sugerir un procedimiento determinado (ver a continuación).

¿Cuánto pueden ayudar los medicamentos?

Una clase de medicamentos llamados antimuscarínicos (que incluyen trospio, darifenacina y oxibutinina, disponibles para mujeres como parche de venta libre) pueden ayudar a relajar una vejiga hiperactiva. Pero estos medicamentos se han relacionado con efectos secundarios graves, incluida la demencia, y ya no son una primera opción sensata de tratamiento.

“Cuanto mayor sea la edad, mayor será el riesgo de experimentar efectos secundarios en el sistema nervioso central que pueden ser tan graves como las alucinaciones”, dice Manakas. Otra clase de medicamentos, los agonistas beta-3 (como el mirabegrón), pueden tener resultados similares sin esos riesgos. Dependiendo de la causa de las pérdidas de orina, algunos procedimientos médicos pueden ayudar en los casos graves.

Un cabestrillo de malla para la vejiga puede ayudar a sostener la uretra, y las inyecciones de bótox o los agentes de relleno también pueden ayudar a reducir las fugas. Pero, al igual que con los medicamentos, los procedimientos pueden causar efectos secundarios importantes. Tu médico puede ayudarte a sopesar los pros y los contras.

Nota del editor: Una versión de este artículo también se publicó en la edición de enero de 2025 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.