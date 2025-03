Gobierno de Trump en problemas por revelaciones de plan de guerra a través de Signal: Pete Hegseth en la mira

Aunque el presidente Donald Trump intenta minimizar la revelación de The Atlantic de los planes de guerra contra hutíes en Yemen, la estrategia de seguridad nacional y militar ha puesto a su gobierno en problemas, particularmente al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, altos funcionarios de seguridad nacional atribuyeron la responsabilidad al secretario Hegseth, quien primero acusó como una mentira las revelaciones del periodista Jeffrey Goldberg, quien estuvo el grupo de conversación junto al secretario y otros funcionarios.

“Con respecto a las afirmaciones y acusaciones de que existían paquetes de ataque o información sobre objetivos o asuntos relacionados con el Departamento de Defensa, como señalé, el Secretario de Defensa es la autoridad de clasificación original para determinar si algo es clasificado o no, y según tengo entendido por los informes de los medios, el Secretario de Defensa ha dicho que la información no era clasificada”, dijo el director de la CIA, John Ratcliffe.

En un tenor similar, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, consideró que no había información clasificada.

“No se incluyeron acciones clasificadas ni de inteligencia en ese chat en ningún momento”, dijo.

Gabbard, sin embargo, enfrentó complicaciones al responder cuestionamientos de senadores, como el demócrata Mike Kelly (Arizona), quien cuestionó si se mencionó a Yemen en la discusión en la plataforma Signal, un sistema de mensajería similar a What’s App.

“No recuerdo que se mencionaran objetivos específicos, ningún objetivo genérico” dijo Gabbard tras quedarse en silencio unos segundos.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe. Crédito: J. Scott Applewhite | AP

Tanto Gabbard como Ratcliffe mantuvieron su postura de que no se reveló información confidencial en el chat, el cual aborda acciones militares de EE.UU. contra hutíes en Yemen, mencionando incluso a Europa.

Incluso Gabbard pidió a los senadores “remitirse al Secretario de Defensa y al Consejo de Seguridad Nacional en esa cuestión”, en referencia sobre la información en el chat debió ser clasificada.

Entre los participantes en la conversación se encontraban el vicepresidente J.D. Vance, el asesor de seguridad Nacional Mike Waltz, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Departamento del Tesoro Scott Bessent, además de Gabbard y Ratcliffe.

También estuvieron la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el asesor de alto rango de la Casa Blanca, Stephen Miller.

El lunes, el secretario Hegseth quiso desestimar el reporte de The Atlantic que describió “detalles operativos de los próximos ataques contra Yemen”, incluso objetivos y armas que Estados Unidos desplegaría.

“Nadie enviaba mensajes de texto con planes de guerra y eso es todo lo que tengo que decir al respecto”, declaró Hegseth ante periodistas en la Base Conjunta Pearl Harbor-Hickam en Hawái.

Hegseth incluso calificó al periodista Goldberg como “engañoso y muy desacreditado”, pero el lunes por la tarde, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (Louisiana), confirmó que esa cadena de mensajes existió y se compartió al periodista de The Atlantic, añadiendo que la Administración Trump se cuidaría de no repetir el error.

¿Qué dice Trump?

En una reunión con embajadores, el presidente Trump fue cuestionado sobre los mensajes revelados, incluso si prohibiría el uso de Signal.

“Es una pregunta que me han hecho, y he dado varias respuestas, y todas coinciden. Tenemos un grupo increíble; la seguridad nacional ahora es más fuerte que nunca”, afirmó Trump. “Hemos tenido numerosos ataques muy exitosos en esa zona. Son gente [los hutíes] que derriba barcos. No solo derriban barcos, barcos de todo el mundo […], sino que también disparan a cualquier cosa que vuele en la zona. Los atacamos con mucha fuerza. No había información clasificada, según tengo entendido; usaron una aplicación”.

Trump incluso criticó a The Atlantic, al calificarla de “fallida”.

“The Atlantic es una revista fallida. Le va muy mal. A nadie le importa. Le da, simplemente le da un pequeño impulso. Y les diré esto: han inventado más historias, y hay una revista en crisis, pero el público entiende que es un hombre muy bueno”, dijo Trump sobre Mike Waltz. “Ese hombre es muy bueno, justo ahí, al que criticaste”.

Sobre la prohibición de Signal, Trump dijo que es un sistema utilizado por el gobierno y medios de comunicación.

“No estuve involucrado en esto, pero acabo de enterarme y sé que muchos grupos lo usan. Los medios de comunicación lo usan mucho. Muchos militares lo usan, y creo que con éxito, pero a veces alguien puede acceder a esas cosas”, dijo. “Ese es uno de los precios que se paga cuando no se está en la Sala de Situación sin teléfonos, que siempre es lo mejor, francamente”.