Yolanda Andrade estalla contra productor por revelar su diagnóstico de esclerosis múltiple

A solo unos días de haber protagonizado una fuerte polémica en redes sociales por rumores de su supuesto fallecimiento, Yolanda Andrade vuelve a encabezar los titulares. Ahora por lanzar un contundente mensaje en el que reprobó las declaraciones del productor Alejandro Gou, quien aseguró que fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, cuando se iba a ir a la Clínica Mayo, que le habían detectado creo que esclerosis y se iba a eso“, reveló el empresario en un encuentro con la prensa.

Además, durante la charla, aseveró que dicha información le fue proporcionada directamente por la artista en un mensaje de audio, algo que la también actriz no tardó en refutar.

Fue a través del canal de YouTube del periodista Carlos Alberto que se divulgaron una serie de audios en los que se escucha a la presentadora de televisión expresar su molestia ante lo dicho por el productor de teatro, asegurando que se trata de un tema que no le corresponde.

“Respecto a este señor, yo anoche te estaba escuchando Carlitos, en la madrugada, es que me cuesta mucho trabajo dormir. Y de pronto te oigo y dije: ‘¿cómo?’ si este señor fue el que me habló. Aparte, qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así“, se escucha decir a la conductora de ‘Montse & Joe’.

Asimismo, la famosa se dijo sorprendida por la acción de Alejandro Gou y lamentó que haya recurrido a los medios para brindar información personal que no le fue autorizada. “Se me hizo muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada. En fin, la gente me sorprende”, sentenció Yolanda Andrade.

Para concluir, la estrella de la pantalla chica explicó que el contacto que con el productor de “Lagunilla Mi Barrio” se dio por un motivo profesional y pronto tomó un rumbo al ámbito personal que permitió porque creyó que estaba siendo sincero. Sin embargo, no esperaba que días más tarde la expusiera de esta manera al contar detalles que se le confiaron de forma privada.

Seguir leyendo:

• Influencer muestra cómo luce por dentro la casa abandonada de Yolanda Andrade

• Desmienten que Yolanda Andrade haya fallecido e informan sobre su estado de salud

• Mejora el estado de salud de Yolanda Andrade; regresará a trabajar a su programa