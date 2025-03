Óscar de la Hoya dice que Zepeda peleará con Stevenson tras Farmer

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, expresó que William ‘Camarón’ Zepeda peleará con Shakur Stevenson este año si vence en la revancha a Tevin Farmer este sábado 29 de marzo.

En entrevista una con Fight Hype, De la Hoya comentó que el enfrentamiento entre el Camarón Zepeda y Stevenson debe hacerse porque es una gran pelea que pondrá de frente a dos de los mejores de la división.

“Este es el tipo de peleas que Zepeda quiere, Shakur Stevenson, el mejor. El boxeo actual se centra en el negocio, y no me gusta y lo odio. Muchos boxeadores están cobrando más de lo que valen, y las peleas importantes no se están dando. Realmente creo que Shakur quiere ser grande y quiere pelear con los mejores. Pienso lo mismo de William Zepeda”, dijo.

Camarón Zepeda quiere pelear con Shakur Stevenson. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Esa será una pelea que veremos más adelante este año, y la haremos, y será una gran pelea. William está dispuesto a enfrentar a cualquiera. Está en ese momento de su carrera en el que está dispuesto a enfrentar a cualquiera”, agregó.

Recordemos que el CMB ordenó la pelea entre el azteca y el estadounidense unos meses atrás, pero Shakur Stevenson eligió enfrentar a Joe Cordina en octubre porque no quiso aceptar el cambio de fecha que solicitó el Camarón Zepeda para poder acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo.

En septiembre pasado, el campeón de peso ligero se sometió a una cirugía por una lesión en la mano y la pelea con Cordina fue suspendida. Stevenson regresó a la acción ante Josh Padley y lo noqueó en el pasado mes de febrero en el Riad.

En cambio, el ‘Camarón’ eligió a Tevin Farmer y salió victorioso en la cartelera “Latino Night” en diciembre. Tras la pelea el mexicano se lesionó también y ahora volverá al ring en la revancha contra el estadounidense. De repetir el resultado, Zepeda y Stevenson podrían pelear en septiembre.

Shakur Stevenson quiere acabar con el invicto del Camarón Zepeda. Crédito: John Locher | AP

William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, ganó su título interino de peso ligero del CMB y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 32 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, viene de vencer a Artem Harutyunyan por decisión unánime en una pelea donde volvió a ser abucheado por su estilo aburrido de pelear. El estadounidense posee récord de 21 triunfos, 10 por la vía rápida, y ningún revés.

