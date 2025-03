Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 28 al 30 de marzo

La cinta que sigue la vida de una escritora que ve cómo su cómoda y solitaria vida en Nueva York se llena de caos después de que su mentor le deja su querido perro Gran Danés de 150 libras en su testamento: “The Friend”. La película protagonizada por Jason Statham en la que tras dejar su carrera militar se enfrenta a una banda de traficantes rusos para rescatar a la hija de su jefe: “A Working Man“. La comedia en la que una familia hace todo lo posible por devolver una estatua azteca que parece estar maldita y que se llevaron por accidente luego de un viaje a México: “Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip”. Y el indescifrable thriller en el que Nancy Vandergroot (Nicole Kidman) que nada en su vida “perfecta” es lo que parece: “Holland“.

The Friend

“The Friend”. Crédito: Bleecker Street | Cortesía

Iris (interpretada por Naomi Watts) es una escritora y profesora que ve cómo su cómoda y solitaria vida en la ciudad de Nueva York se ve sumida en el caos después de que su amigo más cercano y mentor (Bill Murray) le deja su querido perro Gran Danés de 150 libras en su testamento. La majestuosa pero indomable bestia, llamada Apollo, genera inmediatamente problemas prácticos para Iris, desde la destrucción de los muebles de su casa hasta un aviso de desalojo de su edificio, en el que no se admiten mascotas de ese tamaño, además de dilemas más existenciales. Sin embargo, a medida que Iris desarrolla un vínculo inesperado con Apollo, comienza a reconciliarse con su pasado y a explorar su propia vida creativa en esta historia de sanación, amor y amistad. Dirigida por Scott McGehee y David Siegel, el drama “The Friend” está basado en la exitosa novela del mismo título. Estreno en cines.

A Working Man

Levon Cade (Jason Statham) dejó atrás una carrera militar en operaciones encubiertas para llevar una vida sencilla trabajando en la construcción en Chicago. Pero cuando la hija de su jefe (Michael Peña), quien es como familia para él, es secuestrada por una banda de rusos traficantes de personas, la búsqueda para traerla de regreso destapa un mundo de corrupción y violencia mucho mayor de lo que jamás habría imaginado. Dirigida por David Ayer y escrita por Sylvester Stallone. Estreno en cines.

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip

Jesse Garcia como “Frank Garcia”, Thom Nemer como “Alexander Garcia”, Eva Longoria como “Val Garcia”, Paulina Chavez como “Mia Garcia” y Rose Portillo como “Lidia” en “Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip”. Crédito: Anna Kooris/ Walt Disney Pictures | Cortesía

Alexander (Thom Nemer) es un niño de 11 años convencido de que tiene mala suerte. Cuando su mamá (Eva Longoria) arrastra a toda la familia a la Ciudad de México, se llevan de viaje una pequeña estatua azteca que lleva generaciones en la familia y parece estar maldita. El papá (Jesse Garcia), la hermana de Alexander (Paulina Chávez), la abuela (Rose Portillo) y el abuelo (Cheech Marin) deberán trabajar juntos para devolver el ídolo a su lugar de origen antes de que lo arruine todo. Estreno en Disney+.

Holland

Nicole Kidman en “Holland”. Crédito: Amazon MGM Studios | Cortesía

Nancy Vandergroot (Nicole Kidman) es una meticulosa maestra y ama de casa con una vida aparentemente perfecta junto a su esposo Fred (Matthew Macfadyen), un pilar de la comunidad, y su hijo Harry (Jude Hill) en la florida de ciudad de Holland, Michigan. Pero Nancy y su amable colega de la escuela Dave (Gael García Bernal) comienzan a sospechar de un secreto, solo para descubrir que nada en sus vidas es lo que parece. Indescifrable thriller ya disponible en Amazon Prime Video.

Atrapados

Netflix acaba de estrenar esta serie argentina de suspenso policial sobre la desaparición de una chica de 16 años en la ciudad de Bariloche, caso que sigue la periodista Ema Garay (Soledad Villamil).

