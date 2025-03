“Yo hubiera hecho lo mismo”: Brandon Moreno defiende a Caín Velásquez luego de su sentencia

A unos días de su lucha en la Arena Ciudad de México contra Steve Erceg, Brandon Moreno, el peleador azteca más afamado del momento en las artes marciales mixtas, opinó sobre lo sucedido con Caín Velásquez, quien el lunes pasado fue condenado por cargos relacionados con un tiroteo contra un hombre, acusado de abusar sexualmente de su pequeño hijo.

En la conferencia de prensa previa al duelo que se celebrará este sábado 29 de marzo en la Arena Ciudad de México, el tijuanense expresó que a veces la ley no es justa y puso como ejemplo el caso de Velázquez, algo que le da mucho pesar.

“Tristemente te das cuenta de que legalidad no tiene nada que ver con justicia. Es triste y me apena mucho por Caín porque yo hubiera hecho lo mismo en su situación. Me hubiera encantado que las leyes estuvieran de nuestro lado”, explicó.

El lunes, un juez del condado de Santa Clara, California sentencio a Velásquez, antiguo monarca del peso completo del UFC, a cinco años de prisión.

La sentencia se dio luego de ser denunciado por 10 cargos de delitos graves tras perseguir en 2022 en su automóvil a Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente en múltiples ocasiones del hijo de cuatro años del deportista.

El excampeón le disparó varias veces desde su carro al vehículo en el que viajaban Goularte con su madre y su padrastro, quien fue herido de bala en su brazo. La víctima fue llevada a un hospital con lesiones que no ponían en peligro su vida.

Goularte había sido arrestado menos de una semana antes del tiroteo por cargos relacionados a una agresión sexual de un niño de cuatro años en la guardería que manejaba su familia y fue liberado pocos días después sin haber pagado una fianza.

Ante este panorama, Moreno relató que sintió desilusión y frustración cuando se enteró de la sentencia a su excolega, ya que el también es padre de familia.

“Todos los que somos padres tuvimos un sentimiento de injusticia cuando escuchamos el veredicto de Caín. ¿Cómo la sociedad nos ha abandonado en este aspecto? Yo creo que si fuera Caín hubiera reaccionado de la misma forma, ir a arrancarle la cabeza a la persona que hubiera hecho una atrocidad como esa“, añadió Moreno.

Para Moreno el legado de Caín sigue intacto

Moreno, excampeón de peso mosca del UFC, dijo que, a pesar de lo sucedido, el legado de Velásquez como una leyenda para las artes marciales mixtas no está manchado.

“Esto no tienen nada qué ver con el legado de Caín Velásquez“, concluyó tajantemente Moreno.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Caín Velásquez fue sentenciado a cinco años de prisión por intento de homicidio

· “No es una amenaza para la sociedad”: Personalidades de la UFC critican la sentencia contra Caín Velásquez

· UFC México: Brandon Moreno sigue sin ganar en su tierra; Yair Rodríguez cae frente a Brian Ortega