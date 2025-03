Laura Bozzo busca unirse al equipo Agua en La Casa de los Famosos All-Stars

Tras su nominación este jueves, la presentadora Laura Bozzo decidió modificar su juego en La Casa de los Famosos All-Stars y mostró interés en aliarse con Manelyk González y Alejandra Tijerina, habitantes del cuarto Agua.

Durante una conversación este viernes, Bozzo expresó su descontento hacia algunos de sus compañeros: “Yo a Lupe lo quiero un montón, pero a Paulo no lo quiero, no es una persona leal, ahora me doy cuenta”.

Manelyk y Alejandra le respondieron que es normal que las dinámicas cambien a medida que avanza la competencia.

La conductora peruana también reconoció que Maripily Rivera tenía razón sobre Paulo: “Maripily tenía razón con respecto a Paulo, perdóname, pero esa es la verdad y si yo regreso, yo juego contigo”, le aseguró a Manelyk.

Además, le confesó a la ex Acapulco Shore: “Que no se venga a poner histérica Niurka, pero quiero jugar contigo. La única persona con la que he sido leal y me ha sido leal eres tú”.

Bozzo aseguró haber dejado atrás su actitud reservada: “Por fin dejé de ser la pendeja mamona y ahora sí soy yo, tú me conoces hermana, estaba contenida”. Afirmó que ahora está renovada y lista para dar todo en el reality.

Niurka Marcos y Caramelo rechazan su acercamiento

Sin embargo, no todos en el cuarto Agua están dispuestos a aceptarla. Niurka Marcos, conocida como la “mujer escándalo”, se mostró en contra de la posible alianza: “No van a querer eso acá adentro, ni ese escándalo, ni que les digan péiname, acicálame y lleva y trae”.

Por su parte, Caramelo tampoco recibió con entusiasmo la idea y respondió con humor: “Te voy a decir como hace mi mamá, ‘te quiero y te amo, pero de lejos’”.

Incluso, Marcos también le proporcionó esta información a los miembros de Fuego y demostró su rechazo hacia la idea. “Yo le dije que no quería que jugara con nosotros”, afirmó.

De acuerdo a las encuestas independiente, Bozzo tiene altas posibilidades de salvarse de la eliminación, a pesar de que expresó, en la gala del día jueves, que quería marcharse del reality show de Telemundo.

