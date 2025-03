Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos All-Stars hoy, 27 de marzo

Esta semana, La Jefa revolucionó el juego: en lugar de nominaciones tradicionales, implementó un sistema de votos positivos, resultando en una placa histórica de 8 participantes: Alejandra Tijerina, Alfredo Adame, Laura Bozzo, Dania Méndez, Diego Soldano, Paulo Quevedo, Lupillo Rivera y Luca Onestini.

La decisión llegó tras las denuncias en redes sobre un complot contra el Cuarto Agua, que finalmente salió favorecido: solo uno de sus integrantes (Tijerina) está en placa.

Con Carmelo como líder (y dueño del 50% del poder de salvación), el panorama se vuelve estratégico: si él salva a Alejandra este viernes en el robo de salvación, Fuego y Tierra quedarían enfrentados directamente.

¿Quién tiene más riesgo?

Cuarto Agua: Todos sus votos irían a Alejandra, haciendo casi imposible su salida (en caso de que Carmelo no se quede con la salvación).

Cuarto Tierra: Los votos se dividirían entre Adame (fuerte en la casa) y Dania (la más vulnerable del equipo).

Cuarto Fuego: Lupillo Rivera tiene más apoyo que Luca Onestini (aunque este ha esquivado eliminaciones anteriores). Diego Soldano y Laura Bozzo podrían librarse gracias al fandom de la conductora… aunque ella misma aseguró estar lista para irse.

Durante la nominación, Bozzo cuestionó las reglas: “¿Era obligatorio votar positivo? Porque no me agrada nadie”. Aun así, dio puntos a Lupillo y Luca, pero no fue suficiente para sacarlos de placa. Su declaración dejó claro su desapego al juego, lo que podría afectar su permanencia.

Otro punto para destacar en esta nominación fue la poca estrategia de Paulo Quevedo, quien prefirió votar por Rosa y Carlos (por considerarlos débiles) y no por Rivera y Onestini, sus votos les habría permitido sacarlo de la tabla de nominados.

A estas alturas de la competencia, el ánimo en la casa es impredecible. Hace semanas, Tierra y Agua eran aliados, pero la traición de Niurka Marcos a Dania Méndez rompió esa alianza. Con tantos frentes abiertos, la eliminación del lunes 31 de marzo podría depender de últimos movimientos estratégicos… o de un giro más de La Jefa.

