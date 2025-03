Yailin la Más Viral posó en un mini vestido desde su jet privado 

Si hay alguien que nunca falla en dar de qué hablar gracias a su personalidad exhuberante y lujoso estilo de vida, esa es la cantante Yailin La Más Viral. Y una de sus más recientes hazañas en redes sociales comprobó que sin importar el destino, siempre viaja preparada para dar una cátedra de estilo y sensualidad.

En esta ocasión, la denominada Chivirika recurrió a su cuenta de Instagram para dar una probadita de su viaje en jet privado a Venezuela. Para ello, colocó diversas fotografías en las que se le ve reposando en la lujosa aeronave mientras luce un flamante look que dejó poco a la imaginación.

La pieza en cuestión se trató de un diminuto y ceñido vestido en color blanco con un escote revelador y mangas largas. Su pequeña longitud dejó a la vista sus torneadas piernas, así como los zapatos con los que decidió acompañar su propuesta en moda: unos chunky sneakers de la casa de moda Balenciaga.

Otro de los accesorios que llamó la atención de los internautas y evidenció el opulento gusto de la famosa, fue el icónico bolso azul Birkin de la marca Hermès, que le dio un toque sofisticado a su look.

“Tú ta’ bellaco & Yo toy’ bellaca”, escribió Yailin la Más Viral junto a un emoji con la bandera venezolana que desató los rumores sobre una posible colaboración con un artista de dicho país. Sin embargo, hasta el momento, dichas especulaciones no han sido confirmadas por la reguetonera.

Mientras tanto, la sección de comentarios bajo el post se llenó de piropos en los que la dominicana fue la protagonista. En su mayoría, estos hicieron alusión a su belleza, así como a la nueva etapa que vive dentro de su carrera musical.

“Hermosa like always. Sin duda la reina de República Dominicana”, “Que sigan llegando las bendiciones, disfrútalo mucho”, “Bienvenida mi Yai, estás en tu mejor momento”, “La reina en Venezuela” y “22 años, dos apartamentos de lujo, tres vehículos exóticos, fama, dinero. Una hija hermosa. No cualquiera le llega”, son las reacciones que desató la también influencer entre su comunidad digital.

