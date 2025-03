Yailin La Más Viral reveló que tiene nuevo novio

Yailin La Más Viral encontró de nuevo el amor, así lo confirmó ella misma. Tras meses soltera, la cantante dominicana reveló que tiene novio.

En una reciente conversación en el podcast Alofoke Sin Censura, la cantante de “Chivirika” confesó que ya tenía novio y que había sido el que le regaló un anillo que presumió en sus historias de Instagram hace poco.

“Oh fue mi noviecito que me lo regaló, tengo un noviecito así todo tranquilo”, respondió a la pregunta de quién le había obsequiado el anillo.

“Me lo mandó a buscar, me dijo que sí tenía mi sold out con mi concierto en el United Palace me lo daría y así fue que me lo entregó luego de mi concierto”, agregó.

En enero, Yailin insinuó en sus redes sociales que había encontrado a su “persona especial”.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “Chivirika” compartió una foto de su mano mientras alguien la sostiene y de fondo se ve lo que parece ser una pantalla de cine.

“‘Que lo que tenga que pasar, pase contigo’. Mi persona especial”, escribió Yailin junto a la imagen que acompañó con un emoji de rosa.

Yailin le respondió a Jay Wheeler

En la conversación en Alofoke Sin Censura, la cantante respondió a las recientes declaraciones del reguetonero Jay Wheeler sobre su carrera.

Hace poco, el cantante de “La curiosidad” aseguró que Yailin solo es famosa por ser polémica. “Se pegó por morbo, por todo el contenido negativo que salió de ella, brother, la verdad. Todo el que diga que es por su música, pues está bien cool, pero además de su música, pasaron un sinnúmero de cosas que le causaron muchos seguidores”, dijo el reguetonero.

Tras los comentarios de Jay Wheeler, Yailin respondió con determinación: “La gente siempre no quiere dártela. Ni me interesa que me la den tampoco, porque la que tiene que dársela soy yo misma”.

La cantante dominicana dejó claro que solo está enfocada en su carrera. “Ahora mismo yo no soy ni la mujer de fulano, ni la que se dejó de fulano, ni la que está envuelta en polémicas. Yo estoy ahora mismo a base de mi música y mi disciplina”.

Seguir leyendo:

· Yailin La Más Viral sorprendió con un nuevo look parecido al de Karol G

· ¿Yailin La Más Viral encontró a su “persona especial”?

· Yailin La Más Viral volvió a cambiar el color de sus ojos