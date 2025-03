Cupones SNAP: ¿se puede retirar efectivo de una tarjeta EBT?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es una red de apoyo vital para millones de personas en los Estados Unidos. Proporciona ayuda económica para la compra de alimentos, garantizando que las familias más necesitadas puedan acceder a productos esenciales. Sin embargo, existen muchas dudas sobre cómo funciona exactamente la tarjeta EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios) y qué se puede o no hacer con ella. Una de las preguntas más comunes es si es posible retirar efectivo de esta tarjeta.

La tarjeta EBT funciona como una tarjeta de débito prepagada, pero su uso está restringido únicamente a la compra de alimentos que cumplen con los criterios establecidos por el programa. Esto significa que no puedes usarla para hacer compras de cualquier tipo de producto.

Los beneficios se cargan de manera automática cada mes, y puedes usarla en supermercados, tiendas de conveniencia y otros comercios que acepten pagos con EBT. Además, algunos mercados de agricultores permiten comprar productos frescos con esta tarjeta.

Sin embargo, es importante destacar que solo los alimentos aprobados por el programa SNAP pueden ser adquiridos. Esto incluye frutas, verduras, carne, pan, cereales y lácteos. En cambio, productos como alcohol, tabaco, suplementos vitamínicos y alimentos preparados no están permitidos.

La respuesta a la pregunta central de este artículo es clara: no, no puedes retirar dinero en efectivo de un cajero automático utilizando la tarjeta EBT si solo recibes beneficios de SNAP. Los fondos de SNAP están estrictamente destinados a la compra de alimentos, por lo que no puedes hacer un retiro en efectivo.

Sin embargo, si también recibes otros tipos de asistencia, como los beneficios del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), esos fondos pueden tener reglas diferentes. En este caso, podrías tener la posibilidad de retirar efectivo en cajeros automáticos o realizar otros tipos de transacciones.

Es recomendable que antes de salir de compras, verifiques el saldo disponible en tu tarjeta EBT. Puedes hacerlo revisando el recibo de tu última compra, accediendo a tu cuenta en línea o llamando al número de atención al cliente de la tarjeta. De esta forma, evitarás sorpresas al momento de pagar.

En muchos supermercados, los productos elegibles para SNAP se separan automáticamente, pero en otros lugares puede ser necesario que tú o el cajero realicen la separación manualmente. Al pagar, solo necesitas deslizar la tarjeta EBT e ingresar tu PIN. Si tienes suficiente saldo, la compra se procesará sin problema. Si no es así, se te pedirá que pagues la diferencia utilizando otro método.

En cuanto al uso de la tarjeta, es fundamental estar atento a posibles casos de discriminación. Si alguna vez experimentas un trato injusto al utilizar tu tarjeta EBT, debes saber que tienes derecho a ser tratado igual que cualquier otro cliente. Puedes presentar una queja ante el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con el programa SNAP.

Finalmente, es importante proteger tu tarjeta EBT contra fraudes. El robo de beneficios ha aumentado en algunas áreas, por lo que es esencial tomar medidas para proteger tu tarjeta. No compartas tu PIN con nadie fuera de tu hogar y cámbialo regularmente. Además, lleva un registro de tus compras para asegurarte de que no se realicen cargos no autorizados.

El manejo adecuado de la tarjeta EBT te permitirá aprovechar al máximo los beneficios que ofrece el programa SNAP para ti y tu familia.

