¿Quién es el nuevo novio de Yailin La Más Viral?

Hace poco, Yailin La Más Viral reveló que ya no estaba soltera y que había encontrado el amor. Sin embargo, la cantante dominicana no contó quien es su nuevo novio.

La semana pasada, la cantante de “Chivirika” confesó en una conversación en el podcast Alofoke Sin Censura que ya tenía novio.

Tras la revelación de Yailin, el presentador del podcast, Santiago Matías, fue cuestionado por una reportera de El Gordo y La Flaca sobre quién era el novio de la dominicana e insinuó que se trataba de DJ Adoni.

“(Yailin) viene de hacer un show chulísimo con (Dj) Adoni en el Prudential, coqueteando, jodiendo. Y viene de la piscina del Hard Rock de hacer un evento sold out el domingo”, dijo Santiago Matías al ser cuestionado sobre la nueva relación de la dominicana.

Sin embargo, al poco tiempo, el presentador del podcast Alofoke Sin Censura aclaró que todo se trata de una confusión y que no confirmó que Yailin y DJ Adoni mantengan una relación.

“Cuando a mí me preguntan ¿quién es novio de Yailin? Y les digo ‘¿quién está en la casa?’. Entonces, ponen un titular ‘Santiago Matías, Alafoke, confirma que Yailin y Adonis son novios’”, dijo.

“No dije nombres en ningún momento. Busquen el video. Que fulano y fulana tienen amores, nunca dije eso en mi vida”, agregó.

Asimismo, el presentador del podcast Alofoke aseguró que sí sabe quién es el novio de Yailin, pero no lo revelará. “Yailin es dueña de su intimidad”, dijo.

¿Cómo Yailin reveló que tiene nuevo novio?

En una conversación en el podcast Alofoke Sin Censura, la cantante de “Chivirika” confesó que ya tenía novio y que había sido el que le regaló un anillo que presumió en sus historias de Instagram hace poco.

“Oh fue mi noviecito que me lo regaló, tengo un noviecito así todo tranquilo”, respondió a la pregunta de quién le había obsequiado el anillo.

“Me lo mandó a buscar, me dijo que sí tenía mi sold out con mi concierto en el United Palace me lo daría y así fue que me lo entregó luego de mi concierto”, agregó.

En enero, Yailin insinuó en sus redes sociales que había encontrado a su “persona especial”.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “Chivirika” compartió una foto de su mano mientras alguien la sostiene y de fondo se ve lo que parece ser una pantalla de cine.

“‘Que lo que tenga que pasar, pase contigo’. Mi persona especial”, escribió Yailin junto a la imagen que acompañó con un emoji de rosa.

Seguir leyendo:

· Yailin La Más Viral sorprendió con un nuevo look parecido al de Karol G

· ¿Yailin La Más Viral encontró a su “persona especial”?

· Yailin La Más Viral volvió a cambiar el color de sus ojos