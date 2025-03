Los mejores looks en el evento “Billboard Women In Music 2025” (FOTOS)

La noche del 29 de marzo se llevó a cabo el evento “Women In Music”, que anualmente organiza la revista Billboard en reconocimiento a las cantantes que han logrado el éxito en diversos géneros.

Este año el premio de la Mujer del Año 2025 fue para Doechii, y las demás galardonadas fueron Ángela Aguilar, Erykah Badu, GloRilla, Gracie Abrams, Jennie, Megan Moroney, Meghan Trainor, Muni Long, Tina Knowles, Tyla y el grupo aespa. Todas las famosas desfilaron por la alfombra azul, y aquí te presentamos los mejores looks de esa noche.

Tyla

La cantante sudafricana acaparó las miradas con un vestido que dejaba ver su ropa interior; la cola medía más de un metro.

Tyla impactó con un outfit diseñado por Jean Paul Gaultier. (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP)

Doechii

La ganadora del premio “Woman Of The Year” lució espectacular con un vestido negro, de abertura en una pierna y lleno de transparencias. Ella complementó su look con un bolso Y2k.

El vestido que Doechii lució es de la firma Donna Karan. (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP)

GloRilla

La rapera usó un ajustado traje negro con corset, corbata de moño (no atada) y pantalones flare.

GloRilla posó como toda una modelo ante los fotógrafos. (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP)

aespa

Las chicas del grupo aespa siempre destacan por sus outfits, y en esta ocasión optaron por el color blanco, teniendo como prenda común los shorts. No podían faltar sus botas altas.

Las chicas de aespa cantaron en el evento. (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP)

Becky G

Becky presumió su figura al usar un vestido blanco con adornos en el torso. Es un diseño de Zuhair Murad.

Becky G es originaria de Inglewood, California, el lugar donde se llevó a cabo el evento “Women In Music”. (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP)

Ángela Aguilar

La cantante de música mexicana fue otra de las premiadas, y a su paso por la alfombra azul lució su vestido ceñido al cuerpo y con drapeado. Unas gafas oscuras fueron su único accesorio.

Ángela Aguilar obtuvo el “Premio al Descubrimiento” en el evento “Women in Music 2025”. (Foto: Grosby Group)

Zara Larsson

La bella cantante sueca desfiló por la alfombra azul usando un vestido estampado y con abertura al frente, que dejaba ver parte de su sostén metálico.

Como un detalle en su bolso Zara Larsson colocó un billete, que combinaba con su outfit. (Foto: CraSH/imageSPACE/Sipa USA/Grosby Group)

Gracie Abrams

La intérprete de éxitos como “Close To You” y “That’s So True” lució muy elegante al usar un vestido negro de la firma Chanel.

Gracie Abrams a su llegada al evento “Billboard Women in Music 2025”, en Los Ángeles (Foto: Grosby Group)

Meghan Trainor

Meghan sorprendió con un total look negro en el que abundaban las transparencias y el encaje. Incluso posó de espaldas para presumir su nueva figura.

Meghan Trainor impactó a su llegada a la alfombra azul (Foto: Grosby Group)

Jennie

La bella cantante surcoreana lució espectacular al usar un vestido rojo con aplicaciones y escote corazón.



El vestido rojo de Jennie (diseñado por Zuhair Murad) contrastó con sus zapatos negros. (Foto: Grosby Group)

