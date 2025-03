Shakira cambia la letra de la canción “La Bicicleta” y ya no menciona a Piqué

En cada uno de los conciertos que Shakira ha dado en México ha surgido alguna sorpresa, y ahora fue la modificación de un fragmento de la canción “La Bicicleta”. Los fans se mostraron encantados de que ella incluyera ese tema en el setlist, pero también se asombraron de que en ese track la colombiana ya no menciona a Gerard Piqué, su ex pareja.

La letra original de la canción dice: “Que si a Piqué tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”. La nueva versión cuenta con un pequeño cambio: “Que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona, después no querrá y se fue a Barcelona”.

No es la primera vez que Shakira hace un cambio así. El mes pasado modificó la letra -en inglés- de “Don’t Bother”, otra de las canciones que interpreta en sus conciertos. Aunque no lanzó ese sencillo en la época en la que vivía con el futbolista, sus mensajes ahora podrían ir dirigidos a éste y a su actual pareja, Clara Chía. Traducido al español, uno de los fragmentos modificados dice lo siguiente: “Por ti renuncié a todo lo que tenía, y me mudé a un país socialista, sólo para estar contigo, por supuesto. Y me limé las uñas para que no te lastimaran”.

En “La Bicicleta” Carlos Vives es el artista titular. Su dueto con Shakira ocupó los primeros lugares en las listas de música latina de Billboard en 2016, y tal parece que ahora la canción se convertirá en una de las favoritas durante los shows de la gira Las Mujeres Ya No Lloran.

El éxito de los conciertos de Shakira en México ha sido tal, que ha agregado varias fechas por la gran demanda de boletos. Hoy es el último show de esta primera fase, pero la cantante regresará el 23 de agosto para dar un show en Monterrey, luego tres en Ciudad de México, dos en Querétaro, uno en Guadalajara y dos en Puebla.

