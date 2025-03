Pulisic intentó darle “confianza” a Santiago Giménez en el penal errado, según Conceiçao

La suerte no está acompañando al delantero mexicano Santiago Giménez en los últimos días con el AC Milan, siendo su penalti fallado contra el Napoli este domingo el punto más alto de la presión desde que llegó al equipo italiano más ganador de Champions League.

Los rossoneros siguen acumulando errores en los penaltis y esta vez Santiago Giménez fue el protagonista de un nuevo fallo. En la visita a Nápoles, el ‘Chaquito’ desperdició la oportunidad e establecer el 2-1 en el marcador cuando quedaban 21 minutos de juego en el Estadio Diego Armando Maradona.

El problema de los penaltis no es nuevo para este Milan. A lo largo de la temporada, los fallos desde los once metros han sido una constante. Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, en esta jugada no hubo disputas por ejecutar el disparo.

Lo que ocurrió, según la reconstrucción del momento reseñada por La Gazzetta dello Sport, fue un exceso de generosidad: Rafael Leao tomó el balón y se lo entregó a Christian Pulisic, quien, en un gesto de confianza, decidió cedérselo a Santi Giménez.

Conceição explica la decisión en el penal

Tras el partido, el entrenador portugués Sergio Conceição explicó la situación en una entrevista con DAZN: “Hay tres jugadores designados para los penales y ellos deciden en el momento. Pulisic, en un gesto para darle confianza a su compañero, tomó esta decisión. Es una señal de que el vestuario está unido”.

No obstante, el desenlace no fue el esperado.

Giménez disparó con la zurda, pero el remate careció de potencia y colocación, facilitando la atajada del arquero.

Con este fallo, el Milan sumó su cuarto penalti errado en la Serie A, igualando al Friburgo como los equipos con peor récord en las cinco grandes ligas europeas.

El contexto del partido tampoco ayudó al Milan. Desde el inicio, el equipo de Conceição mostró serias dificultades ante un Nápoles bien trabajado por Antonio Conte.

Apenas al minuto dos, Matteo Politano castigó una desatención defensiva para abrir el marcador. Luego, Romelu Lukaku aumentó la ventaja con el 2-0.

El Milan tardó en reaccionar. El ingreso de Rafael Leao en la segunda mitad dio un aire fresco al ataque rossonero. Fue precisamente el portugués quien generó el penalti tras una combinación con Theo Hernández. No obstante, Giménez falló su oportunidad y, aunque Luka Jovic descontó en el minuto 84, el equipo no pudo completar la remontada.

Con esta derrota, el Milan cayó a la novena posición de la Serie A, quedando a cinco puntos de puestos europeos y a nueve de la zona de Champions League, un objetivo que parece cada vez más lejano.

El Napoli, en contraste, se mantiene en la lucha por el título, situándose a tres puntos del líder a falta de ocho jornadas para el final de la temporada.





