Tevin Farmer cree que lo robaron en revancha con Camarón Zepeda

Tevin Farmer cree que fue robado por los jueces, ya que sintió que debería haber ganado la revancha con William ‘Camarón’ Zepeda -quien retuvo su título interino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)- el sábado por la noche en el Poliforum Benito Juárez de Cancún, México.

En la entrevista sobre el ring tras la pelea, Farmer expresó su descontento por el resultado del enfrentamiento con el Camarón Zepeda e insinuó que podría colgar los guantes pronto.

“No puedo obtener una decisión. No tengo un promotor importante, así que no sé qué voy a hacer. A estas alturas, no sé qué va a pasar. En serio, porque no puedo seguir yendo al campamento y haciendo todas estas tonterías, sin obtener la decisión y que me roben. La última pelea estuvo más reñida que esta”, dijo.

Camarón Zepeda derrotó nuevamente a Tevin Farmer en las tarjetas. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

En la revancha, el mexicano no quería dejar dudas y salió agresivo desde el comienzo. El Camarón Zepeda presionó a Farmer con mucho volumen de golpes para desestabilizarlo. El excampeón estadounidense pudo contrarrestar el ataque conectando y moviéndose en el ring a mitad del combate. Esto hizo que el dueño de casa fallara algunos de sus lances.

Tevin Farmer tuvo mucho éxito con su uppercut de izquierda, pero Zepeda seguía conectando con potencia al cuerpo. En el último asalto el estadounidense lanzó todo lo que tenía y lastimó al mexicano, pero los jueces anotaron 114-114, 116-112 y 115-113 le dieron la victoria al local por mayoría de puntos.

Ahora el mexicano, que aseguró el puesto de retador obligatorio Shakur Stevenson, podría pelear en el mes de septiembre contra el estadounidense para definir al campeón absoluto del CMB.

Camarón Zepeda sigue invicto en el deporte. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Tevin Farmer, de 34 años, acumula tres resultados negativos tras caer ante nuevamente ante el mexicano. El boxeador estadounidense posee récord de 33 triunfos (tres de ellos por la vía rápida) y 8 reveses como boxeador profesional.

Por su parte, William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, retuvo su título interino de peso ligero del CMB ante Farmer otra vez y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 33 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

