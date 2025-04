Francisca recibe disculpas de su madre por su dura infancia

En un emotivo encuentro que tocó el corazón de sus seguidores, la presentadora Francisca invitó a su madre, Divina, a su canal de YouTube para una conversación sincera sobre su infancia y la difícil situación familiar que atravesaron juntas.

Este momento cargado de emociones permitió a la conductora compartir detalles de su vida personal, mientras su madre se abría sobre los errores del pasado y la culpa que aún sentía.

En un tono de vulnerabilidad, Divina no dudó en expresar sus arrepentimientos, pidiendo disculpas a su hija por los momentos difíciles que marcaron su niñez. “Te pido que me perdones, que me disculpes si te hice sentir mal, pensé que lo hacía bien… Yo pensaba que lo hacía bien y me estaba haciendo mal”, fueron las palabras con las que Divina abrió su corazón, dejando claro que su intención nunca fue causar daño.

La conversación reveló uno de los momentos más dolorosos de la vida de la familia: el alcoholismo del padre de Francisca. Divina explicó cómo, cuando su pareja bebía, se transformaba en una persona completamente diferente, y ella, en un intento por proteger a sus hijos, vivió en constante defensa de ellos. “Cuando él no tenía un chin de alcohol en su mente era un caballero, pero cuando ya tomaba, yo lo veía de otra forma, y vivía protegiéndolos de él”, confesó la madre.

Este relato tocó profundamente a Francisca, quien compartió la angustia que vivió durante su crecimiento. Aunque el dolor fue palpable en sus palabras, la conductora reconoció cómo esas vivencias la convirtieron en la mujer que es hoy. “Nosotros crecimos con mucha angustia. Pero yo nunca te he preguntado a ti, ¿cómo te sentías tú?“, expresó con un toque de reflexión.

A pesar de los momentos difíciles, Francisca destacó que la experiencia la hizo más fuerte. Para ella, el sufrimiento vivido en su niñez fue una clave para forjar su carácter y su determinación. “Quizás si esa no hubiera sido mi vida, yo no estuviera aquí”, dijo, agradeciendo a su madre por los sacrificios hechos, a pesar de las decisiones que considera erróneas.

Aunque la relación de Divina con su esposo fue una fuente de conflictos, la presentadora resaltó que fue esa misma adversidad la que le dio la fuerza para seguir adelante y crecer profesionalmente. “Gracias por hacerme la mujer que soy hoy”, aseguró, dejando claro que la relación con su madre, aunque marcada por altibajos, fue fundamental para su desarrollo.

Hoy, con una familia propia y su carrera consolidada, Francisca afirmó que ha sanado muchas de las heridas del pasado. Reconoció que su madre, aunque enfrentó muchas limitaciones, hizo todo lo posible para brindarle amor y apoyo. “Reconozco que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías”, concluyó, dando un mensaje de comprensión y gratitud, a pesar de las dificultades vividas.

Este emotivo momento entre madre e hija no solo conmovió a sus seguidores, sino que también dejó un mensaje de resiliencia, perdón y crecimiento personal, un testimonio de cómo las experiencias dolorosas pueden transformar vidas.

