Mayrín Villanueva asegura que no dejará su casa de México por miedo a la inseguridad

La actriz Mayrín Villanueva, quien es famosa por su papel en la serie de comedia ‘Vecinos’, negó en entrevista que tenga en mente abandonar la Ciudad de México, junto a su familia, a causa de los diversos incidentes que ha tenido con la inseguridad.

En un encuentro que tuvo con los medios de comunicación detalló que lo que les pasó en la capital mexicana les pudo sucede en cualquier otro lugar, por lo que no planean irse bajo ningún motivo, además de que ahí está su fue principal fuente de empleo con Televisa.

“Aquí trabajamos, aquí vivimos y si me voy a otro país también me podría pasar. No es algo característico de esta ciudad”, dijo convencida la histrión.

En la misma conversación, que se dio en el marco de la presentación de la telenovela ‘Juegos de Amor y Poder’, Mayrín detalló que solo piensa en agradecer porque nada malo les pase.

“No se puede ir en cápsulas, hay que amanecer y pedir por estar bien, cuidarte tú en lo que te puedas cuidar y eso es lo único que te toca hacer”, se sinceró.

Las declaraciones de Mayrín se dan luego de que hace unos días se filtrara en una cuenta de Facebook, que le pertenecía y que le hackearon, una foto íntima de ella, pero que resultó ser falsa.

“Ya tiene un rato que se robaron mi cuenta de Facebook, no la he podido recuperar, sigue teniendola él y tiene suscripciones para que veas fotos que no son reales. Hay muchas que son mis mismas fotos, hay muchas cosas que ni siquiera se pone innovador, o sea, pone las mismas fotos que yo he subido y otras donde pone mi cara en el cuerpo de otra persona”, continuó.

Además de esa episodio, ella y su familia sufrieron en el 2022 un asalto con violencia cuando circulaban sobre Periférico, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, tras volver de unas vacaciones.

Los malhechores, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, despojaron a la actriz de su teléfono móvil y de su bolsa de mano, mientas que a Eduardo Santamarina, su esposo, le robaron su teléfono móvil y un reloj de alta gama.

Sigue leyendo:

Marlene Favela transforma su casa por Pascuas y presume el resultado en video

Salen a la luz imágenes de las sirenas que Cantinflas tenía en su casa de Acapulco

Jennifer Aniston está cerca de terminar la transformación de su mansión de Montecito

Lupita D’Alessio ya está en su casa de Cancún tras haber sido hospitalizada de emergencia