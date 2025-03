Mayrín Villanueva es víctima de hackeo y filtran fotos íntimas generadas con IA

La reconocida actriz mexicana Mayrín Villanueva ha sido víctima de un ciberataque que ha derivado en la difusión de imágenes íntimas generadas con inteligencia artificial (IA).

La protagonista de Vecinos alertó a sus seguidores sobre la situación y aclaró que el contenido que circula en redes no es real.

Villanueva explicó que su cuenta de Facebook fue vulnerada hace un tiempo y, pese a sus intentos por recuperarla, los responsables del ataque han seguido utilizándola con fines fraudulentos. “Me hackearon Facebook y no la puedo recuperar (la cuenta). Es fecha, ya tiene un rato, pero esta persona que me hackeó ya hizo hasta una página para que se suscriban”, declaró la actriz en entrevista con Televisa Espectáculos.

El uso de tecnología de IA para manipular imágenes se ha convertido en una preocupación creciente, y el caso de Villanueva es un reflejo de esta problemática. La actriz aseguró que las fotos que han sido difundidas no son auténticas y que su rostro ha sido insertado en cuerpos ajenos. “Hay fotos que ni siquiera es mi cuerpo y está mi cara. No caigan, no soy yo. Es todo mentira”, advirtió.

A pesar de la gravedad del incidente, Villanueva mencionó que la situación no ha afectado su estabilidad emocional, ya que cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, el actor Eduardo Santamarina. No obstante, manifestó su preocupación por la posibilidad de que personas incautas caigan en este tipo de engaños.

La actriz sigue intentando recuperar su cuenta y advierte a sus seguidores que eviten interactuar con publicaciones fraudulentas que busquen lucrar con su imagen.

Otros famosos que han sido víctimas de la IA

En febrero de este año, Scarlett Johansson también denunció el uso no autorizado de su imagen en un video generado con inteligencia artificial. La grabación, que se viralizó en redes sociales, la mostraba junto a otras celebridades en un supuesto mensaje contra el antisemitismo y los comentarios de Kanye West.

Al enterarse, la actriz expresó su indignación y exigió una regulación urgente de la IA, destacando los peligros de esta tecnología cuando se usa sin consentimiento. “Debemos señalar el uso indebido de la IA, sin importar el mensaje que pretenda transmitir, o corremos el riesgo de perder la noción de la realidad”, declaró. Johansson ha sido una de las figuras más activas en la lucha por la regulación de la inteligencia artificial.

En enero, Ana Patricia Gámez también fue víctima del uso indebido de la inteligencia artificial cuando estafadores manipularon su imagen para promocionar falsamente una tienda de perfumes. A través de un video en redes sociales, la presentadora de Enamorándonos USA alertó a sus seguidores sobre la estafa, en la que se usó IA para alterar un video suyo y hacerla parecer embajadora de un negocio ficticio.

Gámez expresó su preocupación por la facilidad con la que esta tecnología puede engañar a las personas y pidió a sus seguidores no caer en la trampa. Además, denunció la falta de medidas para frenar estos fraudes, señalando que algunos de sus seguidores ya habían sido víctimas del engaño.

Legislación y la urgencia de regular la IA

El uso de inteligencia artificial para alterar imágenes con propósitos engañosos ha generado un debate sobre la legislación vigente.

En Estados Unidos, las regulaciones sobre inteligencia artificial (IA) y fraudes cibernéticos están en evolución constante. La Ley de Protección al Consumidor permite a la FTC actuar contra fraudes relacionados con IA, mientras que la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA) se aplica en casos de hackeos. La Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) regula el uso de datos personales en tecnologías como IA. Además, el AI Accountability Act busca establecer reglas claras sobre transparencia y ética en el uso de IA.

¿Qué es la Ley Olimpia?

También existen leyes como la Ley Olimpia, que protegen contra el uso no autorizado de imágenes manipuladas.

En México, la Ley Olimpia protege a las víctimas de la difusión no autorizada de contenido íntimo, pero su aplicación en casos donde se emplea IA sigue siendo un tema gris en el sistema legal. A principios de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que manipular y distribuir este tipo de contenido con IA puede ser castigado con penas de prisión.

El incidente de varias figuras públicas así como privadas que se ven envueltas en situaciones de fraude cibernético, pone sobre la mesa la necesidad de endurecer las medidas de protección digital y actualizar la normativa para evitar que la tecnología se convierta en una herramienta de abuso y desinformación.

