Edson Álvarez y el porqué de su rechazo a Cruz Azul

En la vida hay decisiones que marcan tu destino y para Edson Álvarez estaba claro que al inicio de su carrera su futuro sería del América y no del Cruz Azul, no obstante que antes de llegar a la organización de las Águilas estuvo a prueba con la Máquina Celeste, pero se le hizo todo fácil y decidió cambiar de colores.

La decisión del actual mediocampista del West Ham United tuvo tal trascendencia que prefirió al América sobre el Cruz Azul, más allá de que su padre siempre se declaró como un fanático de los colores celestes

Así el famoso “Machín”, con trayectoria en el Ajax de la Eredivisie y en la Premier League con el West Ham United, reveló esta importante decisión en una charla con su excompañero en el América Miguel Layún para el Podcast “We are Brave”.

De esta forma, el mediocampista y versátil jugador que se ha convertido en un ícono en la selección de México detalló como terminó dándole la espalda al Cruz Azul, sin importarle que su progenitor es un fiel seguidor de los cruzazulinos.

Es cierto que no todo fue miel sobre hojuelas y que inclusive en el Pachuca le dieron las gracias por no considerarlo demasiado bueno o con mayores perspectivas de tener éxito en el futuro al grado de que estuvo a punto de dejar el fútbol, pero el apoyo de su familia lo llevó a buscar una nueva oportunidad con pruebas en Pumas, América y Cruz Azul, inclinándose a favor de la Máquina Celeste para darle gusto a su señor padre.

“Después de jugar en la tercera me dicen ‘Estás listo para dar el siguiente paso’, me ponen sobre la mesa a Pumas, Cruz Azul y América, yo dije ‘yo quiero Cruz Azul porque mi papá toda su vida le fue a Cruz Azul’, yo tomé la decisión de ir ahí por mi papá”

“Mi papá me lleva hasta La Noria en metro y tren ligero, ese día llegué a las 11 de la mañana, me tuvieron tres horas sentado y después ya en las pruebas, jugué muy bien y cambió la perspectiva, me dijeron ‘tú no eres un chavito normal’, de dónde vienes y me pidieron que le trajera mis papeles para que me registraran”, dijo el mediocampista del cuadro inglés.

Las razones de desechar a Cruz Azul

Por lo pronto, Edson Álvarez escarbó en sus ideas y recordó que la forma como se le dieron tan fácil las cosas en el Cruz Azul, hizo que le diera la espalda a la opción de jugar para los cruzazulinos y enfocar sus planes en el América.

“Me acuerdo de que en ese trayecto de regreso a casa iba pensando ‘qué fácil, no puede ser tan fácil, me tiene que costar más porque vengo de un lugar donde me dijeron que no era lo suficientemente bueno (Pachuca) y ahí tomé la decisión, yo de no ir más a Cruz Azul‘, dije ‘quiero algo más difícil’. Yo tenía 15 años y mi papá me dijo ‘estás loco, trae tu acta de nacimiento’ y yo le conté a mi papá cómo me sentí y le comenté que yo quería otro reto”, agregó.

Edson Álvarez también recordó con resentimiento que su peor momento lo vivió en Pachuca: “Porque de pronto me dan de baja y no les importa el ser humano. Me dicen, estás fuera y me quedó sin escuela secundaria, entonces yo no quería saber nada de fútbol y mi papá respetó mi decisión”.

“Pero la realidad es que pasé momentos complicados al grado de que todo ese tiempo nunca había conocido a una muchacha de mi edad, inclusive ni platicar con alguna, pues todo el tiempo era estar concentrado en las instalaciones, entrenar y estudiar, pero al final me dieron de baja y todo cambió”, dijo el defensa del West Ham United.

Álvarez también aclaró que jamás pasó por su cabeza probar fortuna con los Pumas de la UNAM y después de dejar claro que su futuro estaría en el América, puso manos a la obra para hacer una carrera en las Águilas y llegar a alturas insospechadas.

Edson Álvarez contó en el podcast de Miguel Layún que el Pachuca no quiso quedárselo cuando tenía 14 años debido a su físico. pic.twitter.com/dtO56tK4k1 — Oscar Mendoza (@oscarmendoza02) April 1, 2025

“Yo sabía que si fracasaba podía volver a intentarlo, entonces le dije ‘quiero ir a América’, Pumas no lo descarté, pero no pasó por mi cabeza. Habló con Fernando Arce, el doctor, obviamente el celular de mi papá a explotar, preguntando ‘dónde está Edson, ¿por qué no ha venido?’ y él respondió ‘él tomó otra decisión’ y así fue cómo llegué a América”, finalizó.

Su palmarés en el América

La historia de Edson Álvarez inició en el torneo de Copa del 2016 cuando Ricardo La Volpe le dio la oportunidad de debutar en la victoria de 2-0 de las Águilas sobre los Mineros de Zacatecas.

A partir de ese momento escribió una historia brillante con 113 encuentros donde marcó cinco goles y una asistencia, donde su cenit fue en la coronación del cuadro de Coapa sobre Cruz Azul en el torneo Apertura 2018 en donde con un doblete colaboró en la coronación de campeones de Liga.

Al final, el Ajax de Holanda se animó a comprar sus derechos federativos en un total de $16 millones de dólares, en lo que le ha permitido construir una trayectoria que en la actualidad lo tiene en la Premier League con el West Ham United.

