Greg Hackett dice que Zepeda será una pelea difícil para Stevenson

El entrenador Greg Hackett dice que William ‘Camarón’ Zepeda, campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), será una pelea difícil para Shakur Stevenson si se enfrentan a continuación.

En una entrevista con MillCity Boxing, Hackett comentó que a Stevenson se adaptará rápido al estilo del Camarón Zepeda, quien -en su opinión- no cree que el mexicano pueda seguirle el ritmo al campeón.

“Shakur es un poco más rápido en la pelea. Un poco mejor con los ángulos y pega más fuerte que Tevin Farmer. No creo que Zepeda pueda seguirle el ritmo tan fácilmente. Tevin se arrinconó mucho anoche. En la primera pelea, se mantuvo más en el centro. Creo que es una gran pelea (Shakur vs. Zepeda)”, dijo.

Camarón Zepeda es el retador oficial de Shakur Stevenson. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“No, no creo que pueda (Zepeda) vencer a ningún campeón. Ahora mismo no. No será una pelea fácil (para Stevenson), pero se acostumbrará a él en probablemente tres asaltos. Shakur no está dispuesto a perder contra nadie”, añadió.

Recordemos que el CMB ordenó la pelea entre el azteca y el estadounidense unos meses atrás, pero Shakur Stevenson eligió enfrentar a Joe Cordina en octubre porque no quiso aceptar el cambio de fecha que solicitó el Camarón Zepeda para poder acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo.

En septiembre pasado, el campeón de peso ligero se sometió a una cirugía por una lesión en la mano y la pelea con Cordina fue suspendida. Stevenson regresó a la acción ante Josh Padley y lo noqueó en el pasado mes de febrero en el Riad.

En cambio, el ‘Camarón’ eligió a Tevin Farmer y salió victorioso en la cartelera “Latino Night” en diciembre. Después de la pelea el mexicano se lesionó también y concretó una revancha contra el estadounidense. Tras repetir el resultado, Zepeda defendió su puesto como retador obligatorio y podría pelear con Stevenson en septiembre.

Camarón Zepeda derrotó nuevamente a Tevin Farmer en las tarjetas. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, retuvo su título interino de peso ligero del CMB ante Farmer otra vez y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 33 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, viene de vencer a Josh Padley, quien sustituyó al lesionado Floyd Schofield Jr., y defender su campeonato absoluto del CMB. El estadounidense posee récord de 22 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

