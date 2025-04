Netflix se actualiza: 7 películas y series que llegan en abril

En abril, Netflix sigue sorprendiendo con estrenos que no tardan en convertirse en los favoritos de los usuarios, en los diferentes géneros que ofrece la plataforma de streaming, suspenso, acción o drama, bien sea en documentales, series o películas de corta duración.

A continuación, ofrecemos una lista con las novedades de Netflix para este cuarto mes del año, desde las recomendaciones más esperadas, hasta los próximos estrenos que seguro enamorarán a más de uno y permitirán sacar el mejor provecho de la plataforma de streaming:

Temporada 7 “Black Mirror”: El tráiler de los nuevos episodios de “Black Mirror” muestra la Inteligencia Artificial como un tema central a lo largo de la serie y arranca con un episodio que se desenvuelve en medio de una tragedia, para más adelante llevar al espectador a una trama de intriga y finaliza con una tripulación envuelta en un universo virtual, del que escapar podría ser difícil.

Esta nueva temporada contará con 6 episodios, uno de ellos será la secuela de uno de los capítulos de la cuarta temporada “USS Callister”, y está protagonizada por Michele Austin, Ben Bailey Smith, Asim Chaudhry, James Nelson-Joyce, Will Poulter, Jay Simpson, Michael Workéyè, Awkwafina, Milanka Brooks, Peter Capaldi, Emma Corrin, Patsy Ferran, Paul Giamatti, Lewis Gribben, Osy Ikhile, Rashida Jones, Siena Kelly, Billy Magnussen, Rosy McEwen, Cristin Milioti, Chris O’Dowd, Issa Rae, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross, Jimmi Simpson y Harriet Walter.

Temporada 1 “Devil May Cry”: En el año 2007, el estudio Madhouse estrenó “Devil May Cry: The Animated Series”, una adaptación del videojuego homónimo de Capcom. Ahora, después de casi 20 años, Netflix lanzará el reboto del anime, basándose en ficción y fantasía urbana para adultos.

La historia sigue a Dante, quien debe luchar contra un siniestro enemigo que amenaza con abrir las puertas del infierno y destruir el mundo tal como lo conocemos. El elenco de voces está conformado por Johnny Yong Bosch, Scout Taylor-Compton, Hoon Lee, Chris Coppola, Kevin Conroy y Robbie Daymond.

Pulse Season 1: Seguirá la historia de la doctora de urgencias Dani Simms del Centro de Traumatología Nivel 1 (el más concurrido de Miami) quien, de un día para otro y sin esperarlo, acaba como jefa de residentes después de que su relación romántica traiga consecuencias dentro del hospital.

Sigue a un grupo de médicos y enfermeras que atienden a pacientes gravemente heridos a causa de un huracán. Pulse está protagonizada por Willa Fitzgerald, Colin Woodell, Justina Machado, Jack Bannon, Jessie T. Usher, Daniela Nieves, Chelsea Muirhead y Jessy Yates.

Temporada 5 “You”: La quinta temporada de “You” regresa para la conclusión épica de la historia asesina de Netflix el 24 de abril y el adelanto de Netflix comienza con Joe Goldberg de regreso a la ciudad de Nueva York, después de volver “entre los muertos”.

Pese a querer intentar retomar una vida normal y “perfecta” se verá amenazada por sus víctimas del pasado, protagonizada por Penn Badgley, Charlotte Ritchie, Madeline Brewer, Griffin Matthews, Anna Camp, Natasha Behnam, b, Pete Ploszek, Tom Francis y Nava Mau.

Temporada 1 “Ransom Canyon”: Es un nuevo tráiler, ambientado en “Texas Sun” de Khruangbin y Leon Bridges, para la última serie de televisión Western de Netflix, basada en el libro de Jodi Thomas, exponiendo temas de rancheros a caballo, partidos de fútbol americano de preparatoria y más.

Se ambienta en Ransom Canyon, en el condado de Texas Hill, y gira en torno a las rivalidades entre tres dinastías familiares ganaderas. El eje central es la historia de amor entre el estoico ranchero Staten Kirkland y Quinn O’Grady. Ransom Canyon está protagonizada por Josh Duhamel, Minka Kelly, Lizzy Greene, James Brolin y Eoin Macken.

How to Sell Drugs Online: La temporada final de la serie encuentra a Moritz de vuelta en la calle tras cuatro años en prisión, decidido a dominar el negocio de la venta de suplementos vitamínicos a los gamers. Lo más difícil es convencerlos de que hay algo mejor para ellos que Mountain Dew Voltage.

“Cómo vender drogas en línea (rápido)” está protagonizada por Maximilian Mundt, Anna Lee Klenke, Danilo Kamperidis, Damian Hardung, Luna Baptiste Schaller, Leonie Wesselow y Bjarne Mädel.

Havoc: La historia se desarrolla después de un negocio de drogas que sale mal, cuando un detective herido debe abrirse camino a través de un submundo criminal para rescatar al hijo distanciado de un político, mientras desenreda una profunda red de corrupción y conspiración que atrapa a toda su ciudad.

Havoc está protagonizado por Tom Hardy, Forest Whitaker, Timothy Olyphant, Justin Cornwell y Luis Guzmán.