Supervisoras de LA aprueban crear nuevo departamento para desamparados

En busca de mejores resultados a la crisis de los desamparados, la Junta de Supervisores de Los Ángeles votó a favor de consolidar todos los servicios para las personas sin hogar en un solo y nuevo departamento.

Esto significa que se centralizará el trabajo de 14 departamentos mientras que las funciones realizadas por la Autoridad de los Servicios para los Desamparados de Los Ángeles (LAHSA) serán supervisados directamente por la Junta de Supervisores.

Hoy en día, hay más de 45,000 personas sin hogar en la ciudad de Los Ángeles y más de 75,000 en el condado de Los Ángeles

La moción para unificar los servicios fue presentada por la supervisora Lindsey P. Horvath y la presidenta de la Junta, Kathryn Barger, y se basa en la experiencia que han tenido con el modelo Vivienda para la Salud en el Departamento de Servicios para la Salud, que experimenta un 37% de tránsito hacia la vivienda.

“El arduo trabajo para reformar nuestro sistema actual comienza ahora, guiado por el éxito de Vivienda para la Salud, un modelo probado que atiende a los más enfermos. Nunca he tenido tanta esperanza de que lograremos el cambio que tanto se necesita, un cambio que sé que somos capaces de lograr para las personas sin hogar y para las 88 ciudades y comunidades no incorporadas del condado de Los Ángeles”, dijo la supervisora Horvath.

Señaló que el condado de Los Ángeles está dejando atrás el statu quo y adoptando un modelo de servicios para personas sin hogar que da prioridad a la rendición de cuentas y los resultados.

“Esto no está ampliando el sistema, sino mejorando su funcionamiento, algo que nuestras comunidades llevan años exigiendo”.

El trabajo de transición del personal y la financiación de LAHSA también comenzará de inmediato y se prevé que finalice el 1 de julio de 2026.

La tercera fase de la transición incluirá la integración de las funciones de otros departamentos del Condado que trabajan con personas sin hogar, como los Departamentos de Salud Mental, Salud Pública y Servicios Sociales Públicos, entre otros.

“Esta crisis exige un departamento del condado dedicado, uno que se enfoque incansablemente en abordar las causas fundamentales de la falta de vivienda con un enfoque integral y responsable”, dijo la supervisora Kathryn Barger.

“Este nuevo departamento se basará en el éxito comprobado del programa Vivienda para la Salud de nuestro Departamento de Salud, fortaleciendo y ampliando lo que ya funciona; no estamos empezando desde cero”.

Confió en lograrlo manteniendo una sólida colaboración con la Ciudad de Los Ángeles y las otras 87 ciudades.

“Nuestra Junta asume la plena responsabilidad del dinero de los impuestos que recaudamos y distribuimos, garantizando la transparencia, la eficiencia y resultados reales para quienes servimos. La responsabilidad recae aquí”.

En desacuerdo

La alcaldesa Karen Bass y la concejal Nithya Raman, presidenta del Comité de Vivienda y Desamparo enviaron una carta a las supervisoras de Los Ángeles en la que muestran su desacuerdo.

“El desmantelamiento de LAHSA privará a la Ciudad de Los Ángeles de recursos esenciales, incluyendo los fondos de la Medida A, aprobada recientemente por los votantes, y limitará gravemente la capacidad de la Ciudad para supervisar los programas existentes que brindan soluciones integrales a personas con necesidades complejas”, dijeron.

Agregaron que creará una interrupción monumental en el progreso que estamos logrando y corre el grave riesgo de agravar la crisis de personas sin hogar, en lugar de erradicarla.

Indicaron que mandará la señal de que el desamparo es un elemento fijo en Los Ángeles, con lo que como líderes están en desacuerdo.

Ambas líderes municipales dijeron que el voto de las supervisoras no se trata solo de la transición a un nuevo Departamento de Personas sin Hogar del Condado, sino también de que el Condado cambie unilateralmente la forma en que la Ciudad y el Condado colaboran para abordar la situación de las personas sin hogar.

“Les pedimos seguir trabajando con la Ciudad para reimaginar un sistema de atención a las personas sin hogar que realmente dé prioridad a las personas sin hogar, con el objetivo de poner fin a esta crisis. Debemos avanzar, no retroceder, y seguiremos adelante con reformas significativas y necesarias que mejoren la rendición de cuentas, mejoren los resultados y, en última instancia, erradiquen la situación de las personas sin hogar en nuestra región”.

Precisaron que la Ciudad de Los Ángeles aporta el 60% de la población sin hogar del condado de Los Ángeles, y por tanto deben ser un socio igualitario en cualquier decisión que impacte su capacidad para sacar a la gente de las calles.

La supervisora Janice Hahn dijo que necesitamos abordar la situación de las personas sin hogar como la crisis que es, pero los problemas con LAHSA (como los retrasos en los contratos y los fondos no contabilizados) han sido obstáculos.

“Es hora de cambiar. Por eso, voté para redirigir los fondos del Condado de LAHSA y crear un nuevo Departamento de Servicios para Personas sin Hogar”.

Dijo que al centralizar los servicios para personas sin hogar, el Condado puede asumir la responsabilidad de la respuesta a esta crisis, lo cual no significa abandonar a la Ciudad de Los Ángeles.

“Son el foco en esta emergencia, y debemos ser sus aliados en esta labor”.

Indicó que no será un proceso fácil, pero consideró que a medida que avancen con este nuevo departamento, trabajarán juntos para asegurarse de que sea un éxito, porque al final, lo que realmente importa es asegurarnos de ayudar a quienes lo necesitan.

Piden ser contratados

La doctora Va Lecia Adams Kellum, directora ejecutiva de LAHSA, comentó sobre la votación de la Junta de Supervisores, que los últimos dos años, con una coordinación y colaboración sin precedentes, han logrado un progreso sin precedentes en la reducción de la indigencia y en la creación de un sistema de realojamiento más eficiente.

“No habríamos podido lograr este progreso sin la dedicación y el sacrificio del equipo de LAHSA”.

Sostuvo que LAHSA trabajará para garantizar una transición fluida, que permita continuar su camino hacia una vivienda permanente.

“Pedimos al Condado contratar al mayor número posible de personal dedicado de LAHSA, manteniendo su compromiso de promover la coordinación y la coordinación que han permitido dos años consecutivos de disminución de la indigencia en personas sin hogar”.

No fue una sorpresa

Mel Tillekeratne, cofundador y director ejecutivo de la organización no lucrativa Shower of Hope (un programa de regaderas móviles para las personas desamparadas), dijo que la decisión del condado de retirar los fondos a LAHSA no fue una sorpresa.

“Aquejada por problemas que van desde largas demoras en la contratación hasta el pago a las organizaciones sin fines de lucro que realizaron el trabajo a tiempo, la cuestión de la eficacia y la duración de LAHSA se ha debatido desde antes de la COVID-19”.

Dijo que al ser una agencia que reportaba tanto a la Ciudad de Los Ángeles como al Condado, ni tener un liderazgo electo único, ni autoridad real para llevar a cabo su trabajo, y estar sujeta a presiones de la ciudad y el condado para satisfacer sus necesidades, LAHSA se ha visto obstaculizada desde el principio.

“Dicho esto, abordar la compleja relación de la falta de vivienda dentro de la Ciudad y el Condado fue una de las principales necesidades para un problema que seguía difuminando los límites de jurisdicción”.

Comentó que si bien una nueva organización que reporte directamente al Condado ofrece esperanza, la pregunta es qué sucederá mientras tanto, si se distribuirán a tiempo los fondos cruciales, cómo se implementarán los nuevos programas planificados y quién reunirá a las organizaciones sin fines de lucro y las exigirá cuentas.

“Son preguntas sin respuesta en un momento en que la falta de vivienda es el problema principal que afecta a los angelinos”.

Afirmó que independientemente de LAHSA o quien sea que la reemplace, resolver el problema de la falta de vivienda más allá de retirar las tiendas de campaña dependerá de si los líderes electos, los proveedores de servicios y los defensores pueden ponerse de acuerdo sobre cómo abordar el problema de la falta de vivienda.

“Estas serán las únicas razones por las que veremos un progreso real en la lucha contra la falta de vivienda en Los Ángeles”.