Aspirante a bombero muere en trágico accidente de snowboard en California

Un joven aspirante a bombero perdió la vida tras sufrir graves heridas mientras disfrutaba de unas vacaciones en el Kirkwood Mountain Resort, un centro de esquí ubicado en el este de California.

Roman Lacayo, de 25 años, se encontraba de visita en el complejo cuando sufrió un “traumatismo craneoencefálico grave” en un accidente de snowboard, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Alpine en un comunicado de prensa.

El sábado, la Patrulla de Esquí de Kirkwood respondió a un “incidente médico” ocurrido en una pista de nivel intermedio del resort. Un portavoz del complejo confirmó a Fox News Digital que Lacayo fue trasladado a la Clínica Médica Barton, situada en la base de las instalaciones.

Las autoridades acudieron a la clínica aproximadamente a las 12:20 p. m. tras recibir reportes de un accidente de snowboard, según la policía. Lamentablemente, Lacayo fue declarado fallecido poco antes de la 1 p. m.

Según informó KCRA-TV, Lacayo se encontraba en el resort junto a su novia y amigos cuando sufrió una caída y se golpeó la cabeza.

Ricky Newberry, vicepresidente y gerente general de Kirkwood, expresó sus condolencias a través de un comunicado a Fox News Digital: “En nombre de todo el equipo de Kirkwood, expresamos nuestro más sentido pésame y apoyo a la familia y amigos del huésped. Acompañamos en nuestros pensamientos a todos los afectados en estos momentos difíciles”.

Nathan Clardy, padre de Roman Lacayo, declaró a KCRA-TV que su hijo se había graduado recientemente de una academia de bomberos del sur de California y estaba “cerca de lograr su sueño”.

“Es desgarrador porque, como padre, no estuve con él. Sé que no podría haber cambiado nada, excepto no haber estado con él”, lamentó Clardy.

La estación de televisión también reveló que, tan solo dos días antes de su fatal accidente, el joven aspirante a bombero había completado una solicitud para unirse a un departamento de bomberos.

Ahora, Nathan Clardy enfrenta la dolorosa tarea de organizar el traslado de los restos de su hijo a su hogar en Corona, describiendo el proceso como una “pesadilla logística”.

“Él personifica lo que llamamos servicio por encima de uno mismo”, afirmó Clardy, recordando la vocación de ayuda de su hijo incluso antes de convertirse en bombero. “Incluso antes de ser bombero, su instinto natural era cuidar de los demás”.

Sigue leyendo:

–Niño de 12 años muere en un accidente de esquí en una montaña de New Hampshire

–Muere joven de 18 años en accidente de esquí en popular zona de Tahoe, Nevada

–Marine estadounidense murió en un accidente en una estación de esquí en Colorado