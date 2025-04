Contendiente de peso pesado dice que Crawford es “superfuerte”

Richard Torrez Jr., medallista de plata olímpico de 2020 y contendiente de peso pesado, afirmó que Terence Crawford es superfuerte tras comentar una anécdota con Bud, a quien apoya para ganar la pelea contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En una entrevista con Sean Zittel, Torrez Jr. indicó que es fanático de Canelo Álvarez y que le emociona este enfrentamiento, pero destacó las habilidades de Crawford para inclinar la balanza a su favor.

“Soy del equipo Crawford, pero soy un fanático incondicional de Canelo. Dicho esto, me inclino un poco más por el lado estadounidense, pero estoy emocionado por la pelea. Hace un tiempo salió a la luz: ‘Oh, Crawford le ganó a Richard Torrez en lucha libre’, y tuve un par de opiniones al respecto”, dijo.

“Solo quiero señalar que no sabía que estábamos luchando duro. Estábamos luchando en su cocina, y me dijo: ‘Veamos qué tal’. De repente, me atrapó y pensé: ‘Se acabó’. En cuanto me atrapó, pensé: ‘Bueno, ya terminé’. Es superfuerte, pero nunca habíamos subido al ring ni hecho sparring, pero me encanta su defensa por cómo lo logra. Dile que quiero la revancha cuando lo veas de nuevo”, agregó.

Aparte de Richard Torrez Jr., Shakur Stevenson también ha destacado la fuerza de Terence Crawford, ya que lo ha visto en el gimnasio haciendo sparring con otros pesos pesados. Por eso algunos piensan que podría tener posibilidad ante Canelo Álvarez.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos en el deporte, Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Las posibilidades de este duelo aumentaron luego del acuerdo de cuatro peleas entre Canelo Álvarez y el Turki Alalshikh. Según el jeque árabe, la disputa con Crawford será la segunda de esta unión y se está planificando para el 13 de septiembre.

Canelo Álvarez protagonizará una superpelea con Crawford en septiembre. Crédito: John Locher | AP

El primer combate en el Riad del peleador mexicano será contra William Scull, monarca de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el sábado 3 de mayo para unificar los cuatro títulos y después -si sale victorioso- hacer la superpelea con Terence Crawford por el campeonato indiscutido.

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

