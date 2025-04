Nieto de Cantinflas aclara si es verdad que el actor tenía sirenas en su mansión de Acapulco

Mario Moreno del Moral, uno de los nietos del fallecido comediante Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, dio la cara luego de que el influencer Carlos Name asegurara que su abuelo tenía sirenas en su mansión de Acapulco, en México.

Las afirmaciones hechas por el creador de contenido pusieron la propiedad en la mira, por lo que la familia de Cantinflas no pudo evitar salir a aclarar todo lo que se dijo al respecto.

“Te reconozco la creatividad, pero esta vez te pasaste de la raya. Las fotos que usaste ni siquiera son de la casa de mi abuelo”, le reclamó del Moral en un video que subió a sus redes sociales.

A continuación invitó al influencer a visitar la casa de su abuelo para que él mismo pueda comprobar que todo lo que dijo en su video es falso.

“Si estás tan seguro de lo que dices, yo mismo te invito a la casa de mi abuelo y podemos invitar a los medios de comunicación para que sean testigos de la realidad”, continuó.

La reacción del nieto de Cantinflas ya obtuvo una respuesta por parte de Carlos Name, quien defendió su investigación, a la vez de asegurar que del Moral solo quería llamar su atención.

“Dices que vas a convocar a los medios, que yo debería tener el valor de pararme ahí contigo y entrar contigo a la casa de Cantinflas para que me desmientas. Mario, ahí lo revelas todo: tú no buscas la verdad, tú buscas tener visibilidad para levantar tu carrera, que ni tu apellido te ha ayudado a despegar.

No me dedico a despejar egos ajenos. Mejor te recomiendo que te ayuden a que escriban sobre tus proyectos, sobre tu carrera, tus logros, y no sobre la historia de alguien más”, le respondió el influencer, quien no aclaró si sí irá o no a visitar la emblemática casa a la orilla del mar.

