Familia de Dulce sigue en disputa por la herencia de la cantante a tres meses de su muerte

El mundo del espectáculo se vistió de luto el 25 de diciembre del 2024 con la muerte de la gran cantante Dulce, sin embargo, a tres meses de su deceso no se ha dejado de hablar de ella, pero no por su legado, sino por su herencia.

De acuerdo a información de diversos medios de comunicación, Romina, su hija, estaría en plena batalla con cualquier cantidad de personas que estarían reclamando la herencia de la reconocida intérprete.

Algunas de las voces que han reclamado su parte son las de su prima, Liz Noeggerath, y la de su mamá, con quienes Romina no mantiene la mejor de las relaciones.

Según Javier Ceriani, quien es uno de los periodistas que ha tenido acceso a información puntual del caso, la hermana de Dulce remató el apartamento que la intérprete tenía en Texas con el fin de hacerse de recursos por si esta la dejaba fuera de su testamento.

Otro de los involucrados en el tema de la herencia es el diseñador Mitzy, quien aseguró que la artista le dejó los derechos de la comercialización de su línea de cosméticos, perfumes y jabones, y que cuenta con un escrito de ella que lo avala.

“’Dulce cosméticos’ me lo dejó Dulce, todo está legalmente registrado. Comenzamos a desarrollar con ella sus productos de belleza, incluyendo maquillaje y paletas de sombras. En un momento, me dijo: ‘¿Por qué no te encargas tú? Te firmo todo para que lo manejes’ y así lo hizo. Me concedió estos derechos por 10 años, eso fue lo que me heredó Dulce”, le habría dicho Dulce al diseñador.

Así como Mitzy, la hermana y la sobrina de Dulce, también en escena ha salido Francisco Cantú y Ofelia Cano, amigos de la intérprete, quienes han realizado diversos comentarios en torno al legado que dejó el cantante, así como de la relación que esta mantenía con su hija, pues diversas voces han asegurado que no se llevaban de la mejor manera, incluso acusaron a Romina de intentar lanzar a su mamá por las escaleras.

