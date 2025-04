Mitzy informa que la cantante Dulce le heredó los derechos para lanzar una línea de cosméticos

A más de tres meses del fallecimiento de la cantante Dulce, el diseñador Mitzy dio a conocer que lanzará una línea de cosméticos basada en el look de la artista. Aseguró que tiene los derechos correspondientes para echar a andar el proyecto.

Mitzy (cuyo verdadero nombre es Jorge García Cárdenas) fue entrevistado para el programa de televisión “De Primera Mano” y mostró el documento firmado por Dulce, en el que lo autoriza a comercializar los productos. “Lo estoy presentando, porque es un documento que ella me dejó legalmente por 10 años, de Dulce La Cantante Cosmetics”.

Romina Mircoli, la hija de la intérprete, es quien se ha encargado de los asuntos pendientes de Dulce, incluyendo el homenaje que se le hizo en el club La Maraka, en la Ciudad de México. Ante la pregunta de qué podría pasar si Romina se opone al plan de Mitzy, éste comentó que el documento avala que él puede hacerse cargo de la línea de cosméticos, pero agregó que una parte de las ganancias la destinaría al hijo de Mircoli.

“Este documento es público, legalizado; tú te puedes meter al IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)”, dijo Mitzy. “Ella quiso dejármelo, no creo que Romina diga nada. Ella sabe del documento, ella lo vio. Aparte, por el amor que le tuve a Dulce, sí lo voy a hacer. No tengo necesidad, porque yo también podría sacar mi marca y todo, pero si ella me lo dejó, lo voy a hacer”.

El modisto también comentó que el vestuario de la cantante fue cambiando con el paso de los años, de acuerdo a la temática en la letra de sus canciones: “Trabajé con Dulce desde hace 46 años. Desde (que cantó) “Señor Amor” empezamos a trabajar juntos, en el Hotel Krystal. Era el tiempo de las vacas flacas. Teníamos que administrar el dinero porque vivíamos al día. Ella era muy sencilla para vestir, pero cuando empezó a trabajar con (Rafael) Pérez Botija sus canciones eran ya más agresivas. Entonces le empiezo a hacer ropa muy sexy”.

Entrevistado para ese mismo programa, Moisés González, yerno de Dulce, dijo que el lanzamiento de la línea de cosméticos dependería de que el documento de Mitzy estuviera vigente. “Yo creo que ése es un tema netamente de aspecto legal. Hay que revisar todos los documentos. Hay contratos que culminan cuando una persona fallece, y éste no creo que quede excluido de la normalidad legal. Si el contrato te permite continuar después de que la persona falleció, pues adelante, pero si no es así el caso, no se puede hacer nada más que darlo de baja”.

