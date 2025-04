Hija de Camilo Sesto estaría muy cerca de terminarse la herencia que le dejó el cantante

El estado de salud de Camilo Blanes, también conocida como Sheila Devil, ha sido motivo de discusión y preocupación desde la muerte de Camilo Sesto, quien perdió la vida en septiembre del 2019.

Desde entonces no se ha parado de hablar de la joven y ahora tocó el turno a la fortuna que habría heredado por parte de su padre, la cual podría durarle tan solo unos cuantos años más.

De acuerdo al paparazzo Jordi Martin, quien fue el encargado de dar a conocer la noticia, Camilín, como también es conociao, ya se habría gastado la mitad de los €10 millones de euros que le dejó su padre.

“Las cantidades que está gastando ‘Camilín’ de dinero son una auténtica brutalidad. Heredó 10 millones en cash, €10 millones de euros por la herencia cuando falleció su padre Camilo Sesto. De esos 10 millones tan solo le quedan 4 millones”, apuntó Jordi en su canal de videos de YouTube.

En el mismo espacio detalló que su mamá, Lourdes Onelas, ya no sabe qué hacer con Sheila, por lo que ya decidió olvidarse de la manera en que está llevando su vida, pues hay que recordar que se llegó a decir que anda en muy malos pasos, tan es así que ya no sabe ni quién fue su papá.

“Ha tirado €6 millones de euros en cuatro años y la madre, evidentemente, ya no tiene fuerzas para luchar. Me dice que está intentándolo todo, que ha hablado con la Policía para ponerle cara y nombre a esos traficantes que están yendo a su casa a venderle droga. Me dice que la Policía no hace absolutamente nada”, detalló Jordi, quien adelantó que la mamá de la joven ya le pidió a un juez que inhabilite a su hija, pero sus súplicas no fueron escuchadas.

“Me dice que, incluso, le han planteado varias veces al juez que por favor inhabiliten a su hijo para que no gaste ese dinero, pero caso omiso es lo que me dice la madre que le hace la justicia y está desbordada”, se oye decir a Jordi Martin en otro fragmento de su reporte.

