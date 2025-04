Sheriff adjunto muere en tiroteo en tienda Dollar General de Florida

La Oficina del Sheriff del Condado de Walton, en Florida, se encuentra de luto tras la trágica muerte del agente William May, quien perdió la vida en un tiroteo ocurrido en una tienda Dollar General en Mossy Head.

Según informó el sheriff Mike Adkinson en una conferencia de prensa la noche del miércoles, aproximadamente a las 2 p. m., los agentes recibieron una llamada desde la tienda alertando sobre un individuo “causando un disturbio y necesitando ser expulsado del lugar”.

El agente William May, de 38 años, respondió a esta llamada. Irónicamente, esta era la última parada de su turno, y planeaba regresar a casa después. Adkinson reveló que May ni siquiera debía trabajar ese día, sino que “se ofreció como voluntario para hacer horas extras y ayudar”.

Al llegar al establecimiento, el agente May contactó al sospechoso e inició una “breve conversación” con él.

“A los 10 segundos de salir de la tienda con May detrás de él, el sospechoso sacó un arma de fuego y disparó varias veces, hiriendo al agente“, detalló el sheriff Adkinson.

A pesar de las graves heridas, el agente May, con “gran mérito personal y coraje”, logró desenfundar su arma y repeler el ataque.

“Este tiroteo breve pero violento resultó en al menos 18 disparos y ambas personas murieron”, lamentó Adkinson.

El sospechoso falleció en el lugar de los hechos, mientras que el agente May fue trasladado de urgencia a un hospital local con heridas que amenazaban su vida. Aunque se intentó su traslado aéreo, “las condiciones del área no lo permitieron”, explicó el sheriff.

“Con profundo pesar, Adkinson anunció que a las 7:10 p.m. del miércoles, el agente May sucumbió a sus heridas. Will luchó todo el tiempo, desde devolver el fuego en la escena hasta luchar por su propia vida”, expresó conmovido el sheriff.

Se reveló que el agente May portaba un chaleco antibalas que detuvo varios proyectiles, pero uno “pasó por debajo del chaleco, lo que finalmente causó su muerte”.

El nombre del sospechoso aún no ha sido revelado a la opinión pública.

El sheriff Adkinson describió este incidente como una “interacción que los alguaciles adjuntos tienen todos los días en este condado” y manifestó que no había “ninguna indicación de que esto hubiera terminado en ese tipo de violencia”.

“Me resulta incomprensible que Will no esté aquí”, dijo Adkinson con la voz quebrada. “Es incomprensible que esto haya sucedido. Pero no hay absolutamente nada que pudiera haber hecho de otra manera”.

Las autoridades se encuentran investigando la procedencia del arma utilizada por el sospechoso, aunque Adkinson informó que el individuo poseía un permiso de armas ocultas y que se encontraron armas adicionales en su residencia. También se conoció que el sospechoso había residido en la zona durante los últimos años y que las autoridades habían tenido contacto previo con él por asuntos menores, como controles de asistencia social.

El agente William May sirvió en la Oficina del Sheriff del Condado de Walton desde 2014, comenzando como oficial de comunicaciones y siendo ascendido a sheriff adjunto en 2019. Deja atrás a su esposa y dos hijos.

El Condado de Walton se ubica en la península de Florida, al noreste de Pensacola.

