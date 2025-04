Investigan a funeraria de Mississippi por almacenar restos en una unidad de almacenamiento

Un director de pompas fúnebres de funeraria de Mississippi enfrenta graves cargos después de que presuntamente se descubriera que había estado almacenando cuerpos humanos dentro de una unidad de almacenamiento en Greenville.

Albert Creath, de 31 años, quien fuera propietario de la ahora desaparecida Creath Memorial Services, está acusado de utilizar las instalaciones de iStorage en Greenville, Mississippi, para continuar ofreciendo servicios funerarios y de entierro de manera irregular, según informó WLBT.

El pasado 25 de marzo, agentes de la ley hicieron un escalofriante descubrimiento: los restos de tres personas fueron encontrados dentro de una de las unidades de almacenamiento en dichas instalaciones.

El jefe adjunto del sheriff del condado de Washington, Billy Barber, confirmó que Creath ha sido formalmente acusado de profanación indebida de cadáver.

La investigación preliminar sugiere que Creath recurrió al uso de unidades de almacenamiento como una forma de mantener su actividad de servicios funerarios y entierros después de haber perdido tanto su negocio como su licencia para operar una funeraria de Mississippi.

Este caso ha generado gran consternación en la comunidad, especialmente al conocerse detalles sobre la antigua presencia en redes sociales de Creath Memorial Services. Una cuenta de TikTok asociada a la empresa se describía como “El sello distintivo de los servicios profesionales”, con su video más reciente publicado en agosto de 2024. Sin embargo, varios videos en dicha cuenta estaban marcados como “sensibles” y mostraban imágenes explícitas de cadáveres dentro de ataúdes.

Los registros públicos de la oficina del Secretario de Estado de Mississippi indican que la corporación de responsabilidad limitada de Creath fue disuelta administrativamente el 1 de diciembre de 2024, tras no haber sido renovada su inscripción.

Un juez local ha fijado una fianza de $600,000 dólares para Albert Creath mientras avanza el proceso judicial.

El alcalde de Greenville, Errick D. Simmons, declaró a The Delta News que el descubrimiento de los cuerpos podría haber ocurrido de manera fortuita durante un intento de robo en la unidad de almacenamiento específica. “Los agentes habían estado en ese almacén en particular porque habían denunciado algunos robos, así que existe la posibilidad de que los ladrones lo hubieran asaltado”, señaló Simmons, añadiendo que “pero no lo sabemos con certeza”.

El alcalde Simmons también informó que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre la conducta de Creath y anticipa que podrían presentarse cargos adicionales a medida que avance la investigación.

“El descubrimiento de restos humanos en un almacén de nuestra ciudad es profundamente inquietante y plantea serias preocupaciones que exigen una investigación exhaustiva. Mis pensamientos y oraciones están con las familias que puedan verse afectadas por esta trágica situación”, manifestó Simmons.

“Greenville es una comunidad que valora la dignidad, el respeto y el estado de derecho. No toleraremos ninguna acción que viole estos principios. Insto a cualquier persona que tenga información a que se presente y colabore con las autoridades en su investigación”, concluyó el alcalde. Este escandaloso caso ha sacudido la confianza en las funerarias de Mississippi y ha generado un profundo debate sobre la regulación y supervisión de este sector.

