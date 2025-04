Niurka Marcos habla sobre Manelyk González: “No me gusta que tomen mis cosas”

La convivencia en La Casa de los Famosos All-Stars no siempre es fácil, especialmente cuando dos personalidades fuertes como Niurka Marcos y Manelyk González comparten el mismo espacio. Aunque actualmente forman una alianza en el cuarto Agua, las tensiones entre ellas podrían poner en riesgo su unión.

Recientemente, Niurka expresó su molestia hacia Manelyk por tomar sus pertenencias sin pedir permiso. La actriz cubana dejó claro que valora el respeto a sus cosas y espacio personal:

“A mí no me gusta que me agarren mis cosas. Me gusta que me pidan”, afirmó durante una conversación con Caramelo.

Sin embargo, minutos después, cuando Manelyk le preguntó de qué habían hablado, Niurka evitó mencionar el incidente, generando sospechas sobre su sinceridad.

La polémica del “miércoles de cine”

Otro punto de conflicto surgió tras la proyección de un video que mostró supuestas intenciones amorosas entre Caramelo y Manelyk, en el que la mexicana habría manipulado al dominicano. Niurka no dudó en señalar que ambos quedaron mal:

“Tú quedaste como un hombre al que le vieron la cara de tonto, pero ella tampoco quedó bien”. Además, cuestionó por qué alguien negaría haber dado “uno, dos, tres besos”, insinuando que Manelyk no fue transparente.

Aunque al inicio del reality tuvieron un choque, lograron mantener una relación cordial e incluso aliarse. Sin embargo, con el juego avanzando y el deseo de ambas por ganar, los roces podrían intensificarse. Hasta ahora han sabido manejar sus diferencias, pero ¿podrán mantener la paz a largo plazo?

Los seguidores del programa están atentos: si algo caracteriza a Niurka y Manelyk es que no se callan lo que piensan. ¿Estamos ante el inicio de un nuevo drama en el cuarto Agua? Solo el tiempo lo dirá.

Posicionamiento en La Casa de los Famosos

El posicionamiento de este domingo, 6 de abril, dejó en evidencia que los participantes quieren desarticular Agua y harán lo posible por nominarlos para que salgan de la competencia.

Por lo tanto, en este punto de la competencia, Niurka y Manelyk no les queda más opción que seguir conviviendo para poder sobrevivir en el juego. Sumado a esto, Marcos está en peligro de ser eliminada y este lunes, 7 de abril, se sabrá quién será el noveno eliminado de la temporada.

