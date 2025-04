Qué pasó en el posicionamiento de La Casa de los Famosos All-Stars, hoy 6 de abril

A diferencia de las primeras semanas, en esta ocasión, el posicionamiento de La Casa de los Famosos All-Stars no fue lo esperado. Algunos habitantes se pararon frente a otros sin argumentos contundentes y otros prefirieron no responder a ciertos cuestionamientos.

El posicionamiento inició con Dania Méndez, habitante que se salvó de la eliminación gracias a Lupillo Rivera. Méndez le dijo a Rey Grupero que se sentía muy decepcionada por lo que había dicho el comediante sobre “la traición”.

En esta oportunidad, Rey Grupero se contuvo y logró decirle a Dania que ella traicionó a su equipo en primera instancia. Incluso, esto también se lo dijo Lupillo Rivera a la estrella de reality unas semanas atrás cuando no jugaban en el mismo equipo.

Rosa se dirigió hacia Niurka Marcos y le dijo que era “una grosera”, la cuestionó por malgastar la comida y por no querer participar en la prueba semanal. Marcos decidió no responder y solo se giró.

Adame también se posicionó con Marcos y le afirmó que era una persona repugnante y que no le gustaría que siguiera en la casa porque no quiere compartir su misma energía. Nuevamente, la actriz no contestó.

Posicionamientos a Rey Grupero

Rey Grupero fue quien recibió más cuestionamientos y, en especial, por haber decidido no ver a su hijo a cambio de no darle ningún punto a alguno de sus compañeros. Luca indicó que no entendía cómo quería enseñarle lealtad a su hijo cuando no lo eligió en primer lugar.

Lo mismo dijo Lupillo Rivera y sobre esto, Daniella Navarro, en ‘Pica y se Extiende’, opinó que fue un posicionamiento sin fundamento porque nadie debe cuestionar la decisión de otros sobre sus hijos.

Paulo también intentó provocar al Rey Grupero, pero él no cayó en dichas provocaciones y se mantuvo con sus ideas claras. Sin duda, en este posicionamiento, el mexicano logró contenerse y fue una de las personas más certeras.

Lo mismo ocurrió con Alejandra Tijerina, la modelo le dijo a Carlos que preparara su posicionamiento porque el influencer le reclamó por unos comentarios que ella, suspuestamente, emitió sobre él.

Alejandra le preguntó: ¿Lo oíste de mi boca? Él respondió: “Me lo dijeron”, en ese momento, se quedó sin ningún tipo de contestación.

Diego Soldano alabó la capacidad de Alejandra Tijerina en el juego, pero le recordó todas sus polémicas pasadas. Tijerina subrayó que no tenía nada que añadir y lo mismo ocurrió con Uriel del Toro.

Del Toro le cuestionó que era “un fantasma” porque no le decía los buenos días y en pocas palabras, Tijerina respondió que no entendía lo que quería decir.

