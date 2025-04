Horóscopo: qué será de tu semana del 7 al 12 de abril de 2025

La astrología de la semana del 7 al 12 de abril de 2025 da forma al horóscopo de tu signo. Consulta tus predicciones, a continuación.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Exigirá a su pareja que aporte esfuerzo, con riesgo de aniquilar todo romanticismo. Será preciso para asegurar el bienestar de la familia.

DINERO: La tarea actual exige ser detallista. Su capacidad al servicio de objetivos materiales. Será el mejor al hacer números.

CLAVE DE LA SEMANA: Si rechaza la opinión de sus asesores se arrepentirá.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Su signo es muy apacible… ¡hasta que intentan manipularlo! Hará bien en poner límites, sobre todo si recién inicia una relación amorosa.

DINERO: A media máquina en lo práctico pero muy creativo. En los negocios le irá bien siempre que avance cautelosamente.

CLAVE DE LA SEMANA: Lo retarán a duelo, cosa que en vez de asustarlo lo animará.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Demasiado pendiente de sus mil compromisos. Habrá reclamos aunque no demasiados pues su pareja suele entenderlo y la familia se independizará.

DINERO: Hará lo necesario para que el dinero no falte en casa. Dedíquese a construir nuevos vínculos laborales.

CLAVE DE LA SEMANA: Preocuparse sirve de poco, solo haga lo suyo con sana alegría.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Con buen ánimo y mucho amor para dar ¿Se distanció de alguien que le importa? Es el momento del reencuentro.

DINERO: Piedra libre para nuevas inversiones. En lo laboral sea ordenado y humilde, no le conviene quemar etapas.

CLAVE DE LA SEMANA: Los líderes respetan a los líderes. Nada de bajo perfil.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Confusión emocional. Mejor no asumir compromisos en caso de dudas. Si le gusta alguien del trabajo mejor no hacerlo público.

DINERO: El rédito económico depende de cómo use sus recursos. Establezca relaciones laborales buenas para su futuro.

CLAVE DE LA SEMANA: Si las preocupaciones lo descompensan se tiene que distraer.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Lo que quiera se le dará gracias a Venus y a Mercurio en su Casa 7, la de la pareja. Para nuevos encuentros y mejor diálogo. Recurra a la ternura.

DINERO: No se asombre si llegan ofertas nuevas, ganancias o cambios de jerarquía. El Cosmos le dará su oportunidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Si lo desequilibran los excesos, vaya despacio.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Le cuesta un poco más que lo habitual disfrutar de los dones de la vida ¿Complicados planteos conyugales? La culpa no es toda del otro.

DINERO: Sería inteligente negociar, incluso con gente que no le cae muy bien. Ponga en la balanza su interés. Conoce mundo.

CLAVE DE LA SEMANA: Mire más allá de lo conocido. La clave está en permitírselo.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Sea flexible, en la convivencia hay que ir negociando cada tanto. Uniones lindas para solos y solas, y una feliz plenitud de pareja.

DINERO: Logros sí, milagros no. Lo mejor es que evite depender de otras personas. El trabajo resulta llevadero.

CLAVE DE LA SEMANA: Hoy por ti, mañana por mí. No escatime ayuda a quien la necesita.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Terreno inestable, en especial si se enamora de alguien demasiado de avanzada para su mentalidad. No fuerce sus límites y sea honesto.

DINERO: Sin desacuerdos. No acepte presión alguna que lo lleve a actuar en contra de sus principios. Fluye el dinero.

CLAVE DE LA SEMANA: En tiempos de ajuste sabrá vivir con poco y bien.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Le costará desprenderse de apegos familiares muy enraizados. A nivel pareja encuentra la horma de su zapato.

DINERO: Panorama alentador, aunque le llevará un tiempo acomodar números. Conserve el control y mantenga unido al equipo.

CLAVE DE LA SEMANA: Es importante tener una estrategia profesional segura.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Se las arreglará muy bien a la hora de hacer amigos. Su encanto y liderazgo se impondrán. Corta toda dependencia de pareja y así crece el amor.

DINERO: Le conviene mostrarse humilde ante sus competidores, evitará así que puedan unirse en su contra para debilitarlo.

CLAVE DE LA SEMANA: El miedo al futuro no aporta nada, céntrese en el presente.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Un despliegue maravilloso de encanto y dulzura. No espere que los demás adivinen lo que usted necesita. Pruebe con la comunicación adulta.

DINERO: Demostrará autoridad ante quienes se creen tan fuertes como usted. Compita sin miedo, si no gana tendrá revancha.

CLAVE DE LA SEMANA: Será un puente de unión entre gente buena que no se conoce.

Por Kirón

