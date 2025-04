Madonna y Elton John hacen las paces tras años de enemistad

Después de años de enfrentamientos públicos y declaraciones polémicas, Madonna y Elton John finalmente dejaron atrás sus diferencias y sellaron su reconciliación de manera emotiva.

La “Reina del Pop” asistió recientemente a la presentación del legendario músico británico en Saturday Night Live y compartió el reencuentro con sus seguidores a través de una publicación en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Madonna publicó una fotografía junto a Elton John tomada tras bastidores en el set de SNL, acompañada de un emotivo mensaje en el que relató cómo se dio el esperado acercamiento.

“¡Por fin enterramos el hacha! Fui a ver a @eltonjohn actuar en SNL este fin de semana. ¡WOW!”, escribió la artista, revelando que durante años le dolió que alguien a quien admiraba públicamente expresaba antipatía hacia ella. Según contó, decidió asistir al programa al enterarse de que John sería el artista invitado, con la intención de confrontarlo.

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado. “Cuando lo conocí, lo primero que dijo fue: ‘Perdóname’. El muro que nos separaba se derrumbó. El perdón es una herramienta poderosa. En cuestión de minutos, nos estábamos abrazando”, agregó Madonna.

De las críticas al respeto mutuo

Elton John no tardó en responder, dejando un comentario en la publicación de la cantante:

“Gracias por venir a verme a SNL. Y gracias por perdonarme por mi boca. No me siento orgulloso de lo que dije, sobre todo cuando pienso en todo el trabajo innovador que ha hecho como artista, allanando el camino para toda una generación de mujeres. También fuiste una de las primeras en alzar la voz durante la crisis del VIH/SIDA, llevando amor y compasión a quienes más lo necesitaban”.

Este gesto de humildad y admiración marca el final de una larga historia de desencuentros entre ambas leyendas de la música. Durante los años 2000, Elton John criticó duramente a Madonna, acusándola de hacer playback y cuestionando su nominación como Mejor Actuación en Vivo durante los Q Awards de 2004. En su autobiografía Me (2019), incluso llegó a calificarla de “desagradable” y “grosera”.

Madonna también reveló que Elton John le confesó haber escrito una canción para ella y expresó su deseo de colaborar juntos. “¡Fue como si todo se cerrara!”, escribió la artista, dejando abierta la posibilidad de un dueto entre dos de los íconos más influyentes del pop contemporáneo.

En medio de los desafíos personales que enfrenta Elton John, como una infección ocular que ha afectado su visión, este reencuentro representa no solo un gesto de madurez y reconciliación, sino también un ejemplo del poder transformador del perdón.

Seguir leyendo: