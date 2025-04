Majo Aguilar y su homenaje a Carlos Vives que lo conmovió hasta las lágrimas

Majo Aguilar le dio una gran sorpresa a Carlos Vives con la que logró conmoverlo. La cantante mexicana grabó, junto al cantante colombiano Pipe Bueno, una versión en mariachi del tema “Bailar Contigo”.

A través de su cuenta de Instagram, Pipe Bueno y Majo Aguilar compartieron un video con la reacción de Vives al ver el video de la versión que hicieron de su canción.

Al principio, el cantante colombiano le dijo a Vives que quería mostrarle un video de sus hijos para un proyecto que desarrolla el intérprete de “Robarte un beso”.

Lo primero que hizo Carlos Vives al terminar de escuchar la canción fue abrazar a Pipe Bueno y Majo Aguilar.

“Qué belleza”, fue lo primero que dijo Vives. “No, pero ven acá, cómo hicieron eso… Ustedes dos ahí”, dijo mientras los abrazaba.

“Bailar Contigo” es solo una de las versiones con las que forman parte de un EP en honor a Carlos Vive que prepara Pipe Bueno.

“No solamente es esta canción, sino que es un EP completo al patrón, a Carlos Vives, y Majo solamente se vino desde México para acompañarme a darte esta sorpresa”, le confesó Bueno a Vives.

Majo Aguilar también le dedicó un conmovedor mensaje al cantante colombiano. “Quería verte y quería compartirte que lo hicimos con muchísimo amor”, dijo sobre la versión de su canción.

“Yo muy feliz de que me invitó Pipe a cantar, con toda la humildad y con todo el corazón, eso sí, como dices, Colombia y México son hermanos, toda la historia que dices que nos une, es real y pues estoy muy contenta de participar en algo tan bonito como esto”, agregó la cantante mexicana.

Carlos Vives agradeció a ambos cantantes por el bonito gesto. “Conecta unos mundos espectaculares, yo creo que nunca se habían escuchado mis canciones de esa manera. Me da una felicidad porque hemos amado todo lo que nos ha dado México y poder conectar como lo has hecho, Pipe, te felicito. Qué detalle tuyo, me siento muy honrado y muy feliz de este regalo maravilloso”, dijo el cantante colombiano.

