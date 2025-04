Sergio Ramos dice que Monterrey irá al Mundial de Clubes con mentalidad de campeón

A pesar de sus 39 años y haber ganado todo, Sergio Ramos no deja espacio para las medias tintas. El excapitán del Real Madrid, ahora figura de los Rayados de Monterrey en la Liga MX, no oculta su ambición: quiere terminar su carrera ganando. Así lo expresó este lunes en una entrevista concedida a la FIFA, donde dejó claro que el reto con el equipo mexicano es nada menos que coronarse campeón en el próximo Mundial de Clubes.

“En mis últimos años en el fútbol, quiero terminar ganando. Soy una persona muy optimista que piensa a lo grande. Para asumir la derrota siempre hay tiempo, pero siempre pienso en ganar, el equipo saldrá con esa mentalidad“, afirmó el defensa andaluz.

Ramos se unió a Monterrey en febrero de 2025, y desde entonces ha sumado jerarquía a una plantilla con aspiraciones serias, aunque atravesando irregularidades de la mano del entrenador argentino Martín Demichelis.

En el Mundial de Clubes, el conjunto regio enfrentará a rivales de peso: Inter de Milán y River Plate.

“Dos rivales muy importantes, con mucho nombre y con mucha historia”, apuntó Ramos, con la serenidad de quien ha enfrentado y vencido a los más grandes del mundo.

“Me gustan los retos”: Ramos quiere hacer historia en tierras estadounidenses



El nuevo formato del torneo y su celebración en Estados Unidos le añaden un toque especial al desafío. Para Ramos, campeón del mundo de con España en 2010, cada detalle cuenta, y la oportunidad de vivir esta experiencia en un país donde el fútbol aún pelea por espacio mediático, le resulta emocionante.

“A mí siempre me genera una emoción extra jugar este tipo de competiciones. Esta es nueva por el formato, pero ya requiere un nivel de concentración muy alto porque cualquier pequeño detalle te deja fuera. Me gustan los retos, conquistar nuevas cosas, y en eso estamos”, explicó.

El sevillano también destacó lo importante que es llevar este tipo de eventos a EE. UU., donde el crecimiento del fútbol ha sido constante.

“Todo lo que sea que el mundo estadounidense conozca un poco más ese fanatismo por el fútbol, es un acierto. En Europa, quizás, lo tenemos un poco más incrementado, pero en EE. UU. con la cantidad de gente, y el fútbol americano, la NBA, quizás el fútbol no tenga el mismo alcance“, expresó.

Y agregó con entusiasmo: “Esa atmósfera que se vive con la afición en este tipo de competiciones es muy bonita”.

El ex Paris Saint-Germain no escondió lo que representa para él este nuevo objetivo, no sólo con Rayados, sino a nivel personal. El trofeo del Mundial de Clubes, símbolo de conquista global, está en la mira del campeón del mundo con España.

“Cuando Gianni Infantino presentó el nuevo trofeo con Donald Trump, me emocioné. Tiene una belleza hermosa. Es una fuente de motivación más por la que vine a México”, concluyó Ramos, ganador de cuatro Mundiales de Clubes con el Real Madrid.





