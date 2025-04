La Opinión Hoy: Trump descarta una pausa a aranceles mundiales a pesar de caída en bolsas

El presidente Donald Trump rechazó que vaya a imponer una pausa a los aranceles mundiales que comenzaron el fin de semana, esto a pesar del colapso en las bolsas del mundo, incluyendo pérdidas en Wall Street.

El mandatario envió un mensaje a los estadounidenses de no entrar en pánico, pero también lanzando insultos: de “¡no ser débiles!, y ¡No ser estúpidos!”.

El domingo en la tarde, las bolsas de Asia registraron pérdidas, pero este lunes Wall Street se sumó al retroceso en los mercados al cerrar con fuertes pérdidas.

En medio de tales retrocesos, la Casa Blanca aclaró que era falso un reporte de que el presidente Trump suspendería durante 90 días los aranceles que impuso a 185 países.

CNBC y Reuters reportaron la supuesta pausa, lo que obligó la aclaración del gobierno federal y la Casa Blanca, que lo calificó como fake news.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, no quiso ahondar sobre una posible pausa, dejando la decisión absoluta al presidente Trump, ya que básicamente comentó que él decidirá lo que tenga que decidir.

Dale Play

Tenemos las mejores recomendaciones musicales con Lizeth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del Diario de Nueva York y de La Opinión, quien nos presenta como cada martes Dale Play.

“Esta semana tenemos unos estrenos interesantes y quiero comenzar con Yandel Sinfónico, ya lo habíamos comentado hace un par de semanas cuando él lanzó el primer sencillo, pues esta vez el veterano reguetonero puertorriqueño presentó el álbum completo que como su nombre lo indica Sinfónico fue grabado con una orquesta sinfónica son temas de él que fusionó completamente dándole este sonido sin lugar a duda muy original y muy diferente”, comentó Lizeth Pérez

Agregó que “todo comenzó porque él explica que el año pasado, él tuvo un concierto en Miami con la Orquesta Sinfónica y Coral de la Universidad Internacional de Florida, donde él interpretó varios de sus temas junto a esta orquesta y resulta que el éxito fue tal que su disquera Warner Music, le propuso hacer una grabación de este estilo y él dice que por qué no, que le pareció algo muy interesante y dice textualmente “me tomé el atrevimiento de cómo sonaría y lo que hice fue buscarle más ese sonido esa energía que me caracterice mis temas sin cambiarle la esencia al reggaetón y que no sonará aburrido”.

Seguir leyendo: