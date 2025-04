Yailin La Más Viral pide ayuda para buscar a sus amigos tras tragedia en discoteca de República Dominicana  

Tras la tragedia de esta madrugada en la discoteca Jet Set, Yailin La Más Viral informó que está buscando a unos amigos que estaban en el local nocturno en el momento del incidente.

A través de sus historias de Instagram, la cantante dominicana informó que su amiga Shakira y su mamá, Miriam Javier, están desaparecidas tras la tragedia en la discoteca en Santo Domingo y pidió ayuda para localizarlas.

“Familia, mi amiga Shakira y su mamá Miriam Javier están aún desaparecidas en la tragedia del Jet Set. Por favor, oremos y difundamos la imagen para más información”, escribió en su cuenta de Instagram.

La cantante ha usado sus redes sociales para compartir información sobre lo ocurrido en la discoteca, ubicada en el Distrito Nacional de Santo Domingo, durante la madrugada de este martes.

¿Qué pasó en la discoteca Jet Set en República Dominicana?

La madrugada de este martes, durante la presentación del merenguero Rubby Pérez, el techo de la discoteca Jet Set, ubicada en el Distrito Nacional de Santo Domingo, colapsó sobre los presentes.

La tragedia dejó un saldo de al menos 27 fallecidos y cientos de heridos, de acuerdo con Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en República Dominicana.

Rubby Pérez quedó atrapado junto a sus músicos entre los escombros, donde fue hallado sin vida.

Al principio se creía que el cantante seguía con vida luego de declaraciones de su hija, Zulinka Pérez, quien dijo a la prensa local había sido rescatado.

“Me dicen que él está bien, alguien dijo que lo encontraron porque él se puso a cantar para que lo encontraran”, dijo Zulinka Pérez.

Sin embargo, el hermano del cantante, Micaías Pérez, dijo al diario dominicano El Listín que no habían encontrado a Rubby. “El no ha sido sacado de los escombros y no ha sido trasladado a ningún hospital”, dijo.

Finamente, se confirmó que Rubby Pérez murió entre los escombros.

Los equipos de rescate continúan trabajando con la esperanza de encontrar más sobrevivientes bajo los escombros.

Seguir leyendo:

· Así era Jet Set, la exclusiva discoteca que colapsó durante show de Rubby Pérez

. Hallan con vida al merenguero Rubby Pérez tras desplome de discoteca; hay varios muertos

. Natti Natasha lamentó la tragedia en discoteca de República Dominicana: “Todos despertamos con el corazón roto”