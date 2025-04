Hasta Oswaldo Sánchez festejó la eliminación del América

La derrota del América con Cruz Azul tuvo todo tipo de repercusiones y como dice el viejo adagio de que a las Águilas: “O las amas o las odias” el portero examericanista Oswaldo Sánchez no pudo esconder su alegría por la eliminación en la Concachampions del cuadro de Coapa.

En el marco de la presentación oficial del póster oficial del Mundial 2026 en la sede de Guadalajara, el exguardameta mundialista en Francia 1998, Corea del Sur y Japón 2002 y Alemania 2006, expuso que era hora de que América viera frenada su racha goleadora, sobre todo al comparar el momento tan complicado que viven las Chivas de Guadalajara.

“Mira, intentan. Creo que la directiva ha invertido muchísimo dinero pensando en que las cosas van a seguir bien desde dirección deportiva, administración, jugadores. Aquí nadie puede quejarse de que no se ha invertido. Tristemente no ha funcionado”.

“Esa es la realidad. Y sobre todo cuando América sigue ganando, ganando y ganando, qué bueno que ya los eliminaron, por cierto, me parece que eso hace que Chivas tenga más la obligación de trascender y de buscar un campeonato. Yo tengo mucha confianza en Amaury. Lo conozco muy bien. Conocí a su padre y sé perfectamente que esta gente está invirtiendo y está pensando en que viene lo mejor para Chivas”, aseguró Oswaldo.

Destacó que siempre estará la comparación de los triunfos del América y que eso obliga a Chivas a mejorar su rendimiento en todos sentidos: “En estos tiempos donde casi siempre ganan, yo siempre he dicho que si América gana Chivas está más obligado a buscar el campeonato, porque trascendencia, por esencia, por pasión y por un tema que me preocupa en demasía: cada vez hay más adolescentes y niñas que le van a la América. Tenemos que hacer algo. Y eso solamente con campeonato se equipara”, dijo Oswaldo que tuviera un paso efímero en la organización de las Águilas.

Oswaldo Sánchez respalda a Gerardo Espinoza

Oswaldo Sánchez también se refirió a la gestión de Gerardo Espinoza en el timón de las Chivas: “A mí me gusta que haya técnicos mexicanos que estén en la dirección técnica. Me parece que es un tipo muy propositivo. Lo conozco muy bien.

“Fuimos compañeros en Santos. Siempre tuvo una buena lectura táctica de partido. Le gusta el fútbol bonito, salir jugando de atrás. Ahorita el tema es que se necesita ganar para que un proyecto joven se pueda respaldar. Ojalá que tenga suerte y que enderece el camino en los partidos que faltan”, dijo uno de los jugadores más referentes en la historia de Chivas.

Empero, Oswaldo no quiso aventurarse a opinar respecto al futuro de Espinoza en el timón de las Chivas, sobre todo porque los resultados no han sido los que se pudiera esperar en el timón del Rebaño Sagrado: “No soy yo quién para decirlo. Si cierra bien, ¿por qué pensar en que no? Y si no, pues es obvio que no puede estar”, finalizó.

