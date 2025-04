Chicharito Hernández nuevamente baja en Chivas y no jugará vs. Mazatlán

Nuevamente, Javier “Chicharito” Hernández causará baja de la alineación de las Chivas de Guadalajara para el duelo vs. Mazatlán FC en la actividad de la fecha 15 del torneo Clausura 2025, por lo cual no fue incluido en la lista de viajeros a la ciudad de Mazatlán para encarar a los Cañoneros.

Hernández no se pudo recuperar de un golpe en un tobillo y no obstante el trabajo de rehabilitación no fue posible que se recuperara para seguir siendo tomado en cuenta en la alineación del “Rebaño Sagrado”, por lo cual, el servicio médico prefirió determinar que no realizara el viaje a tierras mazatlecas.

El delantero con una trayectoria de alto nivel en equipos como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla, LA Galaxy, tiene actualmente sus mejores números en su regreso a la Liga MX donde ha sumado 578 minutos a diferencia de los dos anteriores campeonatos donde solo pudo acumular 538 minutos, en un pobre rendimiento que no ha hecho la diferencia a la hora de sumar puntos.

De esta forma se podría polemizar si la baja del Chicharito es una buena o mala noticia para el ataque del Rebaño Sagrado, en sus aspiraciones de poder alcanzar un boleto para el play in de la liguilla en los tres partidos que restan para la finalización del campeonato regular.

El técnico Gerardo Espinoza frente a esta noticia, ordenó que el Chicharito Hernández se quedará a rehabilitación y así poder enfrentar a Puebla y Atlas, en el panorama de la fecha doble que definirá a todos los equipos calificados para la liguilla por el título del torneo Apertura 2025

El comunicado de la baja del Chicharito Hernández

Por lo pronto, la directiva de Chivas publicó en sus redes sociales el siguiente comunicado respecto a la situación de Javier Hernández: “Javier Hernández no realizará el viaje a Mazatlán debido a que recibió un golpe en el tobillo durante el entrenamiento de este jueves; a pesar de que el impacto no es de gravedad, se decidió tener precaución de cara a la fecha doble posterior a este encuentro”.

Junto con la baja del Chicharito, tampoco estarán activos, José Castillo que sigue en proceso de recuperación por su lesión, al igual que Omar Govea, así como la baja de Luis Romo por un partido de suspensión, por lo que el cuerpo técnico convocó al joven Diego Delgadillo de su filial en Liga Expansión MX.

Cabría señalar que a lo largo del presente año, Javier Hernández solamente ha marcado un gol y fue contra Cibao en la CONCACAF Champions Cup, durante la primera ronda, en un poco aporte ofensivo desde su regreso al fútbol de México, con apenas dos goles en tres campeonatos.

