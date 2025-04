Michelle Obama pone fin a los rumores sobre su posible divorcio

Michelle LaVaughn Robinson Obama, exprimera dama de la nación, le restó importancia a las versiones que presagian una posible ruptura de su matrimonio.

Desde el año pasado, la ausencia de la demócrata de 61 años en algunos eventos a los cuales ha asistido su esposo propició que algunos medios informativos comenzaran a señalar que la pareja afroamericana experimentaba una crisis.

De hecho, los Obama acumulan varios meses sin ser vistos juntos públicamente.

La ocasión más reciente en que asistieron a un mismo evento fue en agosto, cuando aparecieron en la Convención Nacional Demócrata.

Posteriormente, en enero de este año, durante el funeral del expresidente Jimmy Carter, los medios informativos se centraron en la figura de Barack Obama, pues se presentó sin su esposa.

Y casi una semana después, Michelle Obama tampoco lo acompañó a la toma de posesión del presidente Donald Trump, lo cual avivó la versión de que la pareja presidencial podría separarse.

Michelle Obama reconoce desinterés por continuar ligada a la política. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP) Crédito: Jacquelyn Martin | AP

No obstante, durante su aparición en el podcast “Work in Progress”, la esposa del expresidente Barack Obama echó abajo la versión de que piense poner fin a la relación que han consolidado luego de más de tres décadas.

“Como mujer, creo que si soy honesta conmigo misma. Elegí lo mejor para mí, no lo que debía hacer, no lo que pensé que otra gente quería que yo hiciera. Asumen que mi marido y yo nos estamos divorciando, no que soy una mujer adulta tomando mis propias decisiones, pero eso es lo que la sociedad nos hace, preguntarnos ¿qué hago y por qué? Y si no encaja en el estereotipo de lo que la gente piensa que debemos hacer, se etiqueta como algo negativo y horrible”, señaló.

Asimismo, la exprimera dama explicó que su inasistencia a eventos públicos al lado de su esposo se debe a que está evaluando cómo quiere emplear su tiempo, pues descarta cualquier interés por continuar ligada a la política.

Cabe señalar que, en mayo del año pasado, Michelle enfrentó el fallecimiento de su madre, Marian Robinson, lo cual la hizo ver la vida de una manera distinta.

“Sentía que era el momento de tomar decisiones de mujer adulta, de poseer mi vida por completo. ¿Qué estoy esperando? ¿Cómo van a ser mis próximos 20 años? Estoy intentando hacer más y más cosas”, subrayó.

