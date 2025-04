Un tribunal de Colombia dictamina que la canción “+57” de Karol G vulneró derechos de los niños

A cinco meses de haber sido lanzada, la canción “+57”, interpretada por Karol G y otros artistas de reguetón, ha vuelto a ser noticia, debido a que un tribunal superior de Colombia dictaminó que el track vulneró los derechos de los niños, debido a su letra.

El Consejo de Estado de Colombia pidió a los exponentes de ese género que “eviten difundir o publicar composiciones musicales que transgredan los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes”. También informó que “sexualizar a los menores los reduce a convertirse en objetos de deseo y los expone a riesgos que pueden afectar su desarrollo”.

El título de “+57″ se refiere al código telefónico de Colombia; la canción trata acerca de una chica que sale de fiesta por las noches. En una línea se mencionaba la palabra fourteen (catorce, refiriéndose a la edad de la protagonista), pero tras la polémica, los artistas grabaron una segunda versión, con la palabra eighteen (dieciocho).

El fallo que hizo el Consejo se refiere a la versión de “+57” que fue retirada de las plataformas digitales y las redes sociales. La canción, que es interpretada por Karol G, Feid y DFZM featuring Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd, llegó al número 4 de la lista de canciones latinas de Billboard y al puesto 62 del Hot 100. En Colombia y Ecuador llegó al primer lugar.

Hasta el momento, Karol G no ha hecho declaraciones sobre el exhorto que se le hizo a ella y a sus colegas. El año pasado la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para comentar que, en su opinión, la letra de “+57” fue sacada de contexto. “Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender”.

