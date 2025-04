“América no llora, ni pone pretextos por el fracaso en Concachampions: Santiago Baños

Frente a todas las críticas y supuesta crisis que se generaron en el América después de la eliminación en la Concachampions a manos de Cruz Azul, el director deportivo de las Águilas, Santiago Baños salió a desmentir los rumores y asegurar que en el cuadro de Coapa no se llora y menos se ponen pretextos ante los fracasos.

“No hay otro club en México que tenga la presión de ganar los títulos como este. No lloramos, no acostumbramos poner pretextos. Podría dar excusas, no sé si alguien vio de donde sale el segundo gol de Cruz Azul”.

“Viene de una falla de Brian (Rodríguez) donde marcan fuera de lugar y no es fuera de lugar, era tiro de esquina y reanudan en un fuera de lugar inexistente y de ahí viene el gol. Nadie salió a decir eso, no lo vamos a publicar y no mandaremos a nuestros ex jugadores a llorar, no es nuestra forma”.

“Perdimos en la cancha, nos quedamos cortos, dejamos de hacer cosas y a lo que viene. No ponemos pretextos ni lloramos. Así es este club”, destacó el dirigente, que también aprovechó la conferencia de prensa para dividir lo realizado en el actual torneo Clausura 2025 y la Concachampions.

En este sentido, Baños expuso que: ““Evidentemente, estamos dolidos por el reciente resultado en Concacaf, no era lo que teníamos planeado, es una deuda pendiente que seguimos teniendo. La otra parte del semestre bien, contentos con el paso en la Liga, vamos en la parte superior de la tabla, entonces ahora debemos pensar en lo que viene, es un partido muy difícil el sábado y dejar ese descalabro atrás”

La postura de Emilio Azcárraga Jean

Santiago Baños también toco el tema de la postura que asumió el dueño del equipo, el empresario Emilio Azcárraga Jean, quien había puesto como objetivo prioritario la conquista del título de la Concachampions, un objetivo clave en sus supuestas aspiraciones de conseguir un lugar en el Mundial de Clubes.

“Con el señor Emilio yo sí tuve comunicación. Sabemos donde estamos y lo que sucedió, era una oportunidad importante para darle el título internacional que tanto buscamos. Desafortunadamente, no se consiguió, estamos decepcionados de lo que hicimos dentro de la cancha”.

“Hemos hablado internamente bastante, platiqué con el plantel, estamos todos en la misma, son tropezones que nadie quiere, es una cuenta pendiente que tenemos y hoy no podemos hacer nada, nos debemos enfocar en lo que viene que es el partido del sábado, doble jornada con Monterrey, la última jornada con Mazatlán, luego la Liguilla”

El tetracampeonato

No obstante, la derrota y eliminación en la Concachampions no ha desviado el objetivo de las Águilas en conseguir el tetracampeonato en el torneo de la Liga MX: “Es muy importante por la confianza y la tabla. Son tres puntos muy importantes que nos pueden dar la tranquilidad de finalizar el torneo en los primeros dos. León se enfrentará a Cruz Azul y Toluca, alguno de los equipos dejará puntos en el camino, si ganamos nos beneficiará”

“Ganarle a Cruz Azul en nuestra casa es muy importante, retomar el camino de la victoria, cerrar bien la parte final de la Liguilla, tener el descanso necesario para recuperar a los jugadores y buscar el Tetracampeonato que es lo que nos queda ahora”, finalizó.

